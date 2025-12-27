रोमांस पर भारी पड़ा एक्शन, Dhurandhar ने बॉक्स ऑफिस पर छीनी अनन्या-कार्तिक की चमक

कार्तिक आर्यन के लिए ये शुरुआती आंकड़े थोड़े टेंशन से भरे माने जा रहे हैं। इससे पहले, उनकी पिछली कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नजर डालें तो, 'भूल भुलैया 3', फिर रोहित शेट्टी की 'सिंघम अगेन' जैसी बड़ी फिल्म से टक्कर के बाद 35.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, जो की शानदार मानी जा रही थी। तो वहीं, तेलुगु फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' की हिंदी रीमेक 'शहजादा' ने पहले दिन सिर्फ 6 करोड़ रुपये कमाए थे और अपने पूरे रन में कुल 32 करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई थी। इसके बाद कार्तिक की अब तक की सबसे हिट फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' थी, जो ओपनिंग डे पर 8.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी और थिएटर रन के दौरान कुल 77 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, इन सबके आगे 'तू मेरी मैं तेरा' का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी कम नजर आ रहा है।