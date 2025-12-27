27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

रोमांस पर भारी पड़ा एक्शन, Dhurandhar ने बॉक्स ऑफिस पर छीनी अनन्या-कार्तिक की चमक

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office: फिल्म इंडस्ट्री में रोमांस और एक्शन दोनों का अपना अलग ही मजा है, लेकिन हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर एक्शन ने रोमांस को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म Dhurandhar ने शानदार एक्शन सीक्वेंस और दमदार कहानी के दम पर अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की रोमांटिक फिल्म की चमक को फीका कर दिया है।

2 min read


मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 27, 2025

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri (सोर्स: X)

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Box Office: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' क्रिसमस के मौके पर थिएटरों में रिलीज तो हुई, लेकिन धर्मा प्रोडक्शंस की इस फिल्म पर त्योहार का जादू फीका पड़ गया। बता दें, फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर सिर्फ 7.25 करोड़ रुपये की कमाई की और विकेंड का भी इसे कुछ खास फायदा नहीं मिल पाया और दूसरे दिन भी ये फिल्म केवल 5 करोड़ रुपये की कुल कलेक्शन ही पाई। इस तरह फिल्म का सिर्फ 2 दिनों का कुल कलेक्शन 12.75 करोड़ रुपये तक पहुंच पाया है।

बॉक्स ऑफिस से छू अनन्या-कार्तिक की चमक

बता दें, फिल्म 'दोस्ताना 2' विवाद के बाद कार्तिक आर्यन का करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के साथ पहली फिल्म है। तो वहीं, ये 2025 में कार्तिक की एकमात्र थिएट्रिकल रिलीज मानी जा रही है। अनन्या पांडे भी इस साल की शुरुआत में 'केसरी चैप्टर 2' के साथ बड़े पर्दे पर नजर आई थी और अब ये अनन्या पांडे की इस साल की दूसरी बड़ी फिल्म है।

कार्तिक आर्यन के लिए ये शुरुआती आंकड़े थोड़े टेंशन से भरे माने जा रहे हैं। इससे पहले, उनकी पिछली कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर नजर डालें तो, 'भूल भुलैया 3', फिर रोहित शेट्टी की 'सिंघम अगेन' जैसी बड़ी फिल्म से टक्कर के बाद 35.5 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी, जो की शानदार मानी जा रही थी। तो वहीं, तेलुगु फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' की हिंदी रीमेक 'शहजादा' ने पहले दिन सिर्फ 6 करोड़ रुपये कमाए थे और अपने पूरे रन में कुल 32 करोड़ रुपये का ही बिजनेस कर पाई थी। इसके बाद कार्तिक की अब तक की सबसे हिट फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' थी, जो ओपनिंग डे पर 8.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी और थिएटर रन के दौरान कुल 77 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, इन सबके आगे 'तू मेरी मैं तेरा' का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी कम नजर आ रहा है।

धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है ये फिल्म

एक तरफ 'तू मेरी मैं तेरा' धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह की वाली फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच के आगे निकल पड़ी है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में कदम रखते ही दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 'धुरंधर' ने अपनी रिलीज के बाद से ही शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे ये अब कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। इस बड़े मुकाबले के बीच 'तू मेरी मैं तेरा' को अपनी जगह बनाने में काफी परेशानियां करनी पड़ रही है।

Updated on:

27 Dec 2025 10:16 am

Published on:

27 Dec 2025 10:15 am

रोमांस पर भारी पड़ा एक्शन, Dhurandhar ने बॉक्स ऑफिस पर छीनी अनन्या-कार्तिक की चमक

