बॉलीवुड

‘आज कल अपने ही नशे में झूमता हूं…’, धर्मेंद्र की वो पोस्ट जिस पर सनी देओल ने लुटाया जमकर प्यार

Dharmendra Last Shayari: दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे और आये दिन अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ पोस्ट करते थे। धर्मेंद्र कभी अपनी शायरी के जरिये लोगों से गुफ्तगू करते थे तो कभी फैंस को कोई खास सन्देश देते थे। धर्मेंद्र ने तकरीबन 2 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 30, 2025

Dharmendra and Sunny Deol

धर्मेंद्र की फोटो पर सनी देओल का कमेंट। (फोटो सोर्स: aapkadharam और iamsunnydeol)

Dharmendra Last Shayari: बॉलीवुड के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए. वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे. एक्टर के निधन (Dharmendra Death) के बाद उनके चाहने वालों और करीबियों ने सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कई पोस्ट कीं और उनके प्रति अपने सम्मान और प्यार को जाहिर किया। मगर क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे और आये दिन अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ पोस्ट करते थे। कभी अपनी शायरी के जरिये धर्मेंद्र लोगों से गुफ्तगू करते थे तो कभी फैंस को कोई खास सन्देश देते थे। इतना ही नहीं, ये भी खबर है कि वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही मैनेज करते थे। धर्मेंद्र ने तकरीबन 2 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने एक शायरी भी लिखी थी।

धर्मेंद्र की वो पोस्ट जिसमें लिखी थी उन्होंने शायरी (Dharmendra Last Shayari)

आज धर्मेंद्र के इंस्टाग्राम अकाउंट से ही एक खास शायरी आपके लिए लेकर आये हैं। जो शायद उनकी आखिरी शायरी थी। 26 सितम्बर 2025 को इस पोस्ट में धर्मेंद्र ने अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने नीले रंग का सूट पहना हुआ है और वो पोज दे रहे हैं। इस फोटो के साथ ही उन्होंने ये शायरी अपने फैंस के लिए लिखी थी। आइए जानते हैं क्या है वो शायरी…

आजकल गम ए दौरान से दूर, गम ए दुनिया से दूर…
अपने ही नशे में झूमता हूं…!

इस पोस्ट पर धर्मेंद्र के फैंस ने जमकर प्यार लुटाया था। किसी ने लिखा, 'लव यू पाजी', तो किसी ने लिखा 'हैंडसम।'

सनी देओल ने भी पापा की पोस्ट पर किया कमेंट (Sunny Deol Comment on Dharmendra Shayari)

जहां धर्मेंद्र के फैंस उनकी फोटो और शायरी पर कमेंट्स कर प्यार बरसा रहे थे, वहीं, उनके बेटे सनी देओल ने भी कमेंट कर अपने पापा को प्यार दिया था। उन्होंने अपने कमेंट में दिल वाला इमोजी बनाया था।

अभिनेता के निधन के बाद भी लोग इस पोस्ट पर कमेंट्स कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

धर्मेंद्र को शेरो-शायरी का भी बहुत शौक था

वेटरन एक्टर और बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र भले ही एक एक्शन हीरो के रूप में इंडस्ट्री में पहचाने जाते थे, लेकिन रील लाइफ के इतर रियल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थे। इसके साथ ही उनको शेरो-शायरी का भी बहुत शौक था। पढ़िए और सुनिए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की कुछ और शायरियां…

हरतरफ तूफान की तबाही… और
मैं… बेबस…
आप से कुछ कहे नहीं बनता…
और मुझसे…

बता दें कि बीती 27 नवंबर को देओल परिवार ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेयर मीट का आयोजन किया था, जिसमें बॉलीवुड हस्तियों का तांता लगा था। धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने वालों में रेखा, सलमान खान, शाहरुख खान, अभिषेक-ऐश्वर्या, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आर्यन खान, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, सिद्दार्थ रॉय कपूर और आदित्य रॉय कपूरसमेत कई सितारे पहुंचे थे।

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Entertainment

सनी देओल

30 Nov 2025 11:46 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'आज कल अपने ही नशे में झूमता हूं…', धर्मेंद्र की वो पोस्ट जिस पर सनी देओल ने लुटाया जमकर प्यार

बॉलीवुड

मनोरंजन

