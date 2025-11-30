‘आज कल अपने ही नशे में झूमता हूं…’, धर्मेंद्र की वो पोस्ट जिस पर सनी देओल ने लुटाया जमकर प्यार

Dharmendra Last Shayari: बॉलीवुड के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए. वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे. एक्टर के निधन (Dharmendra Death) के बाद उनके चाहने वालों और करीबियों ने सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कई पोस्ट कीं और उनके प्रति अपने सम्मान और प्यार को जाहिर किया। मगर क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे और आये दिन अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ पोस्ट करते थे। कभी अपनी शायरी के जरिये धर्मेंद्र लोगों से गुफ्तगू करते थे तो कभी फैंस को कोई खास सन्देश देते थे। इतना ही नहीं, ये भी खबर है कि वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही मैनेज करते थे। धर्मेंद्र ने तकरीबन 2 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने एक शायरी भी लिखी थी।