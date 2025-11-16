हेमा मालिनी नहीं इस पाकिस्तानी लड़की के लिए पागल थे धर्मेंद्र, जानें क्यों रह गया था उनका प्यार अधूरा

"वो क्या थी पता नहीं,

पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता,

मैं छठी में पढ़ता था, हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीदा था,

यूं ही मुस्कुरा देती थी मैं पास चला जाता, वो खामोश रहती, मैं सिर झुका लेता,

वो पूछती कुछ और थी मैं कह कुछ और जाता, मैं फिर चुप हो जाता,

वो कहती थी, उदास मत हो धर्म, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान का है सब ठीक हो जाएगा,

के जो तू चली जाती मैं देखता रहता, तू ओझल हो जाती सोचता रहता,

मैंने कहा यह सवाल क्या है, पाकिस्तान बन गया हमीदा चली गई और

मुझे मेरे सवाल का मतलब समझ आ गया,

अभी गाहे बगाहे उसकी याद कभी मीठी चुभन जब दे जाती है,

तो हंस देता हूं खुद पर कहते हुए धर्म तेरे मिजाज ए आशिकाना का

वो पहला मासूम कदम था और वो मासूम कदम तू जिंदगी भर ना भूलेगा।"