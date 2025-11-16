Patrika LogoSwitch to English

हेमा मालिनी नहीं इस पाकिस्तानी लड़की के लिए पागल थे धर्मेंद्र, जानें क्यों रह गया था उनका प्यार अधूरा

Dharmendra First Love: प्रकाश कौर या हेमा मालिनी नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में पागल थे धर्मेंद्र। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने उसको याद करते हुए एक रियलिटी शो सुनाई थी शायरी। क्या आप जानते हैं कौन थी वो लड़की।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 16, 2025

Dharmendra First Love story

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फोटोज। (फोटो सोर्स: dreamgirlhemamalini)

Dharmendra First Love: बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक और ही-मैन के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले धर्मेंद्र अपनी खराब तबीयत के कारण इन दिनों चर्चाओं में हैं। आज भले ही वो 89 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी आज भी उतनी ही अट्रैक्टिव जितनी जवानी के दिनों में थी। उनके लुक्स पर उस दौर की बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हीरोइन्स तो फिदा थीं ही, साथ ही उनकी फीमेल फैन फॉलोविंग भी बहुत ज्यादा थी। भले ही इंडस्ट्री में उनको एक्शन हीरो का खिताब मिला हो, मगर रोमांस के मामले में भी वो सबसे आगे थे। शायद यही वजह थी कि पहली ही नजर में उनको हेमा मालिनी से प्यार हो गया था और उन्होंने हेमा से शादी करने के लिए उनको हेमा की हर शर्त मंजूर थी।

हेमा मालिनी से मिलने से पहले ही वो शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है। बता दें कि एक टाइम पर धर्मेंद्र का नाम अभिनेत्री मीना कुमारी से भी जुड़ चुका है। लेकिन आज हम यहां धर्मेंद्र के सबसे पहले प्यार के बारे में बात करने वाले हैं। वो प्यार जो कभी परवान नहीं चढ़ सका। इस प्यार के बारे में खुद धर्मेंद्र ने एक रियलिटी शो में बताया था।

वो कौन थी जिसके लिए धड़कता था धर्मेंद्र का दिल?

प्रकाश कौर, हेमा मालिनी या मीना कुमारी नहीं, बल्कि कोई और थी धर्मेंद्र का पहला प्यार। एक्टर सलमान खान के टीवी रियलिटी शो 'दस का दम' में बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने पहले प्यार की कहानी सुनाई थी। शो में बॉबी देओल और सलमान खान के सामने धर्मेंद्र ने अपने पहले प्यार को याद करते हुए एक शायरी भी सुनाई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, “हम मन ही मन में कहते रहते थे। ठंडी आंहें भरते रहते थे। सामने वाली को मालूम ही नहीं था।” अपनी शायरी में उन्होंने बताया था कि उस लड़की का नाम हमीदा था। उस टाइम धर्मेंद्र छठी क्लास में थे। इसके आगे उन्होंने बताया कि फिर बंटवारा हो गया और वो पाकिस्तान चली गई।

आइये अब पढ़ते हैं वो शायरी जो धरम पाजी ने अपने पहले प्यार के लिए सुनाई थी

"वो क्या थी पता नहीं,
पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता,
मैं छठी में पढ़ता था, हमारे स्कूल टीचर की बेटी थी, नाम हमीदा था,
यूं ही मुस्कुरा देती थी मैं पास चला जाता, वो खामोश रहती, मैं सिर झुका लेता,
वो पूछती कुछ और थी मैं कह कुछ और जाता, मैं फिर चुप हो जाता,
वो कहती थी, उदास मत हो धर्म, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान का है सब ठीक हो जाएगा,
के जो तू चली जाती मैं देखता रहता, तू ओझल हो जाती सोचता रहता,
मैंने कहा यह सवाल क्या है, पाकिस्तान बन गया हमीदा चली गई और
मुझे मेरे सवाल का मतलब समझ आ गया,
अभी गाहे बगाहे उसकी याद कभी मीठी चुभन जब दे जाती है,
तो हंस देता हूं खुद पर कहते हुए धर्म तेरे मिजाज ए आशिकाना का
वो पहला मासूम कदम था और वो मासूम कदम तू जिंदगी भर ना भूलेगा।"

बचपन वाले मासूम प्यार की ये शायरी वास्तव में बचपन के दिनों में ही ले जाती है। धर्मेंद्र का ये पहला प्यार भले ही अधूरा रहा गया था, मगर उसकी मीठी यादें आज भी धरम पाजी के दिल के किसी कोने में बसी हुई हैं। तभी तो कहा जाता है कि पहला प्यार पहला और बहुत खास होता है, जिसको भूल पाना नामुमकिन है।

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं धर्मेंद्र

धर्मेंद्र के बारे में ये बात फेमस है कि उनकी कोई भी सोशल मीडिया टीम नहीं है। वो खुद ही पाने चाहने वालों को एक-एक करके रिप्लाई करते हैं। और आये दिन वो अपनी पोस्ट में शायरी भी सुनाते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र अगस्त्य नंदा की अपकमिंग फिल्म इक्कीस में अहम् भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं।

मनोरंजन

