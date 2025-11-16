Dharmendra की वो फिल्म जो नहीं हो पाई रिलीज, सालों बाद पोस्टर आया सामने, शर्टलेस दिखे एक्टर

अनिल शर्मा ने किया धर्मेंद्र की फिल्म का एक किस्सा शेयर
Dharmendra News: सुपरस्टार धर्मेंद्र के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 89 साल के एक्टर की तबीयत नाजुक बनी हुई है। हाल ही में उनके निधन की भी खबरें आई थीं, तो उनकी बेटी और पत्नी ने सभी खबरों को झूठा बताया था और कहा था कि एक्टर अब रिकवर कर रहे हैं। वहीं, पूरी इंडस्ट्री धर्मेंद्र को लेकर चिंतित है। अब ऐसे में फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पोस्ट किया है, उन्होंने धर्मेंद्र की उस फिल्म के बारे में बताया है जो कभी बड़े पर्दे पर आ ही नहीं पाई। उस फिल्म का नाम था 'शेर'।
अनिल शर्मा जो एक डायरेक्टर और राइटर दोनों हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर धर्मेंद्र की साल 1986 में बनी फिल्म 'शेर' का एक किस्सा और पोस्ट डाला है। इस पोस्टर में धर्मेंद्र शर्टलेस हैं और हाथ में बंदूक लिए एक एक्शन हीरो के अंदाज में दिख रहे हैं। अनिल शर्मा ने कैप्शन में इस फिल्म से जुड़ी यादों को ताजा किया। उन्होंने लिखा, "साल 1986 में आई फिल्म 'शेर' का निर्माण एक भारतीय और एक विदेशी निर्माता ने किया था। यह एक जासूसी वाली फिल्म थी और धरम जी के लिए एक जेम्स बॉन्ड जैसा किरदार था।"
अनिल शर्मा ने आगे लिखा, "इसे विदेश में शूट किया जाना था लेकिन हमने कुछ एक्शन सीन और एलपी द्वारा रचित एक गाना मुंबई में सेट बनाकर शूट किया था। मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म में धरम जी का स्टाइल कितना मन को मोह लेने वाला था। धर्मेंद्र की ये फिल्म उस दौर के किसी भी बॉलीवुड एक्टर के लिए एक अलग लेवल की थी।"
बता दें, फिल्म 'शेर' की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। इस फिल्म का निर्देशन भी अनिल शर्मा ने ही किया था, लेकिन ये फिल्म क्यों बंद हुई इसके पीछे का कारण सामने नहीं आया है। वहीं, इसके बाद साल 1987 में एक बार फिर अनिल शर्मा धर्मेंद्र के साथ फिल्म 'हुकूमत' लेकर आए, जो पर्दे पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा सदाशिव अमरापुरकर, शम्मी कपूर, रति अग्निहोत्री, गोगा कपूर, और गुड्डी मारुति जैसे स्टार दिखे थे।
