Dharmendra की वो फिल्म जो नहीं हो पाई रिलीज, सालों बाद पोस्टर आया सामने, शर्टलेस दिखे एक्टर

Dharmendra News: सुपरस्टार धर्मेंद्र के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 89 साल के एक्टर की तबीयत नाजुक बनी हुई है। हाल ही में उनके निधन की भी खबरें आई थीं, तो उनकी बेटी और पत्नी ने सभी खबरों को झूठा बताया था और कहा था कि एक्टर अब रिकवर कर रहे हैं। वहीं, पूरी इंडस्ट्री धर्मेंद्र को लेकर चिंतित है। अब ऐसे में फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने पोस्ट किया है, उन्होंने धर्मेंद्र की उस फिल्म के बारे में बताया है जो कभी बड़े पर्दे पर आ ही नहीं पाई। उस फिल्म का नाम था 'शेर'।