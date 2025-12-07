धर्मेंद्र ने निधन से पहले 3 बार मांगी थी एक ही चीज, डायरेक्टर ने बताया रह गई उनकी ये इच्छा अधूरी

अनिल शर्मा ने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने 3 बार एक ही मांग की। उन्होंने मुझसे कहा अनिल बेटा मेरे लिए एक बहुत कमाल का रोल लिख। मुझे कुछ करना है अभी। कैमरा मेरी महबूबा है। वो मुझे बुला रही है। मुझे जाना है उसके पास। कुछ कर अभी कोई अच्छा रोल लिख।" अनिल शर्मा ने बताया कि धर्मेंद्र ने उनसे एक बार नहीं, बल्कि तीन बार इस बारे में गुजारिश की थी। उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र जी ने 3 बार मुझसे यह कहा। मैंने उन्हें वादा किया कि मैं उनके लिए रोल लिखूंगा।"