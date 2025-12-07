धर्मेंद्र ने निधन से पहले 3 बार मांगी थी एक ही चीज, डायरेक्टर ने बताया रह गई उनकी ये इच्छा अधूरी

अनिल शर्मा ने बताई धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा
Dharmendra Wish: धर्मेंद्र के निधन से पूरा देओल परिवार टूट गया है। इंडस्ट्री को भी एक गहरा दुख पहुंचा है। अब धर्मेंद्र के निधन के 15 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। वह सितंबर को एक दम स्वस्थ थे। वह लोगों से मिल रहे थे परिवार के साथ अच्छा समय बीता रहे थे, लेकिन निधन से पहले उन्होंने कुछ मांगा था जो पूरा नहीं हो पाया। उनकी वो इच्छा अधूरी रह गई।
धर्मेंद्र को लेकर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने लेजेंड्री एक्टर के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया है और जो उन्होंने बताया उसे सुनकर उनके फैंस की भी आंखों में पानी आ सकता है।
अनिल शर्मा ने हाल ही में हुसैन जैदी से खास बातचीत की। उन्होंने इस दौरान एक्टर से अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में डिटेल्स से बताया है कि वह सितंबर के महीने में बॉबी देओल से मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र जी वहीं बैठे थे। काफी लोग उनसे मिलने आते थे और वह उन सब से मिलते थे। मैं भी उनसे मिला और उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा हाल-चाल पूछा।"
अनिल शर्मा ने आगे बताया कि धर्मेंद्र ने 3 बार एक ही मांग की। उन्होंने मुझसे कहा अनिल बेटा मेरे लिए एक बहुत कमाल का रोल लिख। मुझे कुछ करना है अभी। कैमरा मेरी महबूबा है। वो मुझे बुला रही है। मुझे जाना है उसके पास। कुछ कर अभी कोई अच्छा रोल लिख।" अनिल शर्मा ने बताया कि धर्मेंद्र ने उनसे एक बार नहीं, बल्कि तीन बार इस बारे में गुजारिश की थी। उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र जी ने 3 बार मुझसे यह कहा। मैंने उन्हें वादा किया कि मैं उनके लिए रोल लिखूंगा।"
अनिल शर्मा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "मुझे नहीं पता था कि कुछ महीने बाद ही वह गुजर जाएंगे। वह मेरे साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी। मैं सोचता था कि वह 90 के होने वाले हैं और उन्हें देखिए। वह सिनेमा से कितना प्यार करते हैं। यह उनके लिए बिजनेस नहीं था, वह उनका प्यार था।"
बता दें, धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। वह काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। जहां से वह रिकवर होकर आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल ही में देओल परिवार ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक्टर की अस्थियां विसर्जित की हैं। इस दौरान मीडिया और भीड़ को दूर रखा गया था और धर्मेंद्र के पोते करण देओल ने यह अंतिम क्रिया पूरी की थी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग