तलाक, तलाक, तलाक… ‘हक’ ही नहीं ‘रिवाज’ भी दिखाती है टूटते परिवार का दर्द, जिसे देख आंखें हो जाएंगी नम

Movie On Triple Talaq Rivaj: समाज की एक कड़वी सच्चाई तीन तलाक को फिल्म 'रिवाज' के जरिए बेहद इमोशनल और दर्दनाक तरीके से स्क्रीन पर पेश किया गया है। तलाक पहले के दौर की वो प्रथा थी जहां एक खत, एक मैसेज या सिर्फ एक शब्द से किसी महिला की पूरी दुनिया उजाड़ दी जाती थी। बता दें, इस फिल्म की नायिका जैनब भी इसी दर्दनाक प्रथा का शिकार बनती है, जब उसे स्पीड पोस्ट के द्वारा तलाक का नोटिस मिलता है। 'रिवाज' तीन तलाक से मिले दर्द, अपमान और उस मानसिक टूटन को गहराई से दिखाती है, जिससे एक महिला गुजरती है, जो उसके लिए खौफनाक सीन की तरह होता है।