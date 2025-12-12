रईसजादे की रफ़्तार! नशे में धुत्त CEO ने टेस्ला को बनाया हथियार, तोड़ डाली गैस पाइपलाइन

सबसे पहले जान लेते हैं कि यह शख्स है कौन। 46 साल के विक्रम बेरी कोई आम आदमी नहीं हैं। वे ‘सिम्प्लीफाई पॉवर’ (SimpliPhi Power) नाम की एक बड़ी कंपनी के को-फाउंडर (सह-संस्थापक) और पूर्व सीईओ रह चुके हैं। उनकी कंपनी पोर्टेबल पावर सिस्टम बनाती है और इसका कारोबार करोड़ों में है। यानि पैसे की कोई कमी नहीं, रुतबा भी बड़ा। इस एक घटना ने उनकी सारी साख पर बट्टा लगा दिया। ध्यान रहे कि टेस्ला कारों की चर्चा वैसे भी होती रहती है, लेकिन इस बार कार की गलती नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले ड्राइवर की गड़बड़ी थी।