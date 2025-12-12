12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रईसजादे की रफ़्तार! नशे में धुत्त CEO ने टेस्ला को बनाया हथियार, तोड़ डाली गैस पाइपलाइन

Vikram Berry Arrested:भारतीय मूल के करोड़पति विक्रम बेरी ने नशे में टेस्ला से कैलिफोर्निया की बूकर वाइनयार्ड में तांडव मचाया। गैस पाइपलाइन फोड़ी और पुलिस से हाथापाई की।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 12, 2025

Vikram Berry Arrested

सिम्प्लीफाई पॉवर कंपनी के को-फाउंडर विक्रम बेरी। (फोटो: सोशल मीडिया.)

Vikram Berry Arrested: अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई अमीर आदमी अपनी महंगी गाड़ी लेकर निकलता है, नशा करता है और फिर तबाही मचा देता है। लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो कुछ हुआ, वह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हकीकत थी। इस पूरी घटना के केंद्र में हैं भारतीय मूल के एक करोड़पति विक्रम बेरी (Vikram Berry)। उन्होंने अपनी टेस्ला कार (Tesla Rampage) और अजीबोगरीब हरकतों से पुलिस और वहाँ मौजूद लोगों के पसीने छुड़ा दिए। आइए, जानते हैं कि उस रात हुआ क्या था।

आखिर कौन हैं विक्रम बेरी ?

सबसे पहले जान लेते हैं कि यह शख्स है कौन। 46 साल के विक्रम बेरी कोई आम आदमी नहीं हैं। वे ‘सिम्प्लीफाई पॉवर’ (SimpliPhi Power) नाम की एक बड़ी कंपनी के को-फाउंडर (सह-संस्थापक) और पूर्व सीईओ रह चुके हैं। उनकी कंपनी पोर्टेबल पावर सिस्टम बनाती है और इसका कारोबार करोड़ों में है। यानि पैसे की कोई कमी नहीं, रुतबा भी बड़ा। इस एक घटना ने उनकी सारी साख पर बट्टा लगा दिया। ध्यान रहे कि टेस्ला कारों की चर्चा वैसे भी होती रहती है, लेकिन इस बार कार की गलती नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले ड्राइवर की गड़बड़ी थी।

उस रात की पागलपन भरी शुरुआत (California DUI Vandalism)

यह घटना कैलिफोर्निया के पासो रोबल्स (Paso Robles) इलाके की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्रम बेरी अपनी शानदार टेस्ला कार (Tesla Model Y) चला रहे थे। लेकिन वे होश में नहीं थे। उन पर आरोप है कि वे शराब या किसी नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे।

उन्होंने एक वाइनरी को निशाना बनाया (Booker Vineyard Arson)

कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने एक वाइनरी (शराब बनाने वाली जगह) को निशाना बनाया। जिस वाइनरी का नाम सामने आया है, उसका नाम ‘बूकर वाइनयार्ड’ (Booker Vineyard) बताया जा रहा है। विक्रम बेरी को शायद लगा कि सिर्फ गाड़ी चलाना काफी नहीं है, कुछ “तूफानी” करना चाहिए।

पहले टेस्ला भिड़ाई, फिर आग लगाने की कोशिश

पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक, विक्रम बेरी ने अपनी तेज़ रफ़्तार टेस्ला कार से वाइनरी के गेट और प्रॉपर्टी को टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि नुकसान काफी हुआ। इस पर भी विक्रम यहीं नहीं रुके।

गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया

टक्कर मारने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने वाइनरी में लगी एक गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह बेहद खतरनाक हो सकता था, क्योंकि गैस पाइपलाइन में धमाका होने से न सिर्फ वाइनरी खाक हो जाती, बल्कि आसपास के लोगों की जान भी जा सकती थी।

पुलिस की एंट्री और विक्रम की जिद

जब वहाँ अफरा-तफरी मची, तो पुलिस को बुलाया गया। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल (CHP) और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची। लेकिन विक्रम बेरी सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने पुलिस को भी खूब छकाया।

पुलिस से हाथापाई करने की कोशिश भी की(Indian Origin CEO Arrested)

जानकारी के अनुसार उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बदसुलूकी की। इतना ही नहीं, जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने भागने और हाथापाई करने की कोशिश भी की। नशे में धुत्त एक करोड़पति का यह ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने उन्हें काबू में किया और हथकड़ी पहनाई। विक्रम बेरी का यह ‘हॉलीवुड स्टाइल’ ड्रामा अब उनके गले की फाँस बन गया है। फ़िलहाल वह सैन लुइस ओबिस्पो काउंटी जेल में हैं और ज़मानत राशि भारतीय मुद्रा के हिसाब से सवा दो करोड़ रुपये के करीब है।

इस करोड़पति पर लगे ये गंभीर आरोप

रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तारी के बाद विक्रम बेरी की मुश्किलें कम नहीं हुईं। उन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें शामिल हैं:

आगजनी (Arson): जानबूझ कर आग लगाने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा अपराध है।

वैंडलिज़्म (Vandalism): दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना।

DUI (Driving Under Influence): नशे की हालत में गाड़ी चलाना।

इन आरोपों के कारण उन्हें सैन लुइस ओबिस्पो काउंटी जेल (San Luis Obispo County Jail) में डाल दिया गया। हालांकि, अमेरिका के कानून के मुताबिक वह ज़मानत पर बाहर आ सकते हैं, लेकिन इस घटना से उनकी छवि पूरी तरह खराब हो गई है।

खबर आग की तरह फैल गई,सोशल मीडिया पर बवाल

जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान हैं कि इतना पढ़ा-लिखा और सफल बिजनेसमैन ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? कुछ लोग इसे “अमीरों के चोंचले” कह रहे हैं, तो कुछ इसे उनके मानसिक तनाव का नतीजा बता रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से खफ़ा हैं कि नशे में गाड़ी चला कर उन्होंने दूसरों की जान खतरे में डाली।

अब इस केस में आगे क्या होगा ?

बहरहाल, विक्रम बेरी के लिए आगे की राह आसान नहीं है। अगर उन पर लगे आरोप कोर्ट में साबित हो जाते हैं, तो उन्हें लंबी जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, वाइनरी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उनकी कंपनी और प्रोफेशनल करियर पर भी इसका गहरा असर पड़ना तय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

crime

crime news

एनआरआई स्पेशल

police

यूएसए

Updated on:

12 Dec 2025 09:55 pm

Published on:

12 Dec 2025 09:52 pm

Hindi News / World / रईसजादे की रफ़्तार! नशे में धुत्त CEO ने टेस्ला को बनाया हथियार, तोड़ डाली गैस पाइपलाइन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान की इंटरनेशनल मंच पर घनघोर बेइज्जती, वीडियो ने मचाई सनसनी

shehbaz sharif
विदेश

डॉक्टर का घिनौना चेहरा! 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार

Doctor Sexual Assault
विदेश

'तुमने भरोसे का भी रेप किया'–अदालत में फूटा पीड़िता का दर्द

विदेश

बांग्लादेश चुनाव: हसीना की वापसी या विपक्ष का नया दांव? दांव पर है $350$ सीटों का गणित

Bangladesh 13th General Election
विदेश

₹45,000 EMI: 25 साल के Gen Z का दर्द, वारिकू की सलाह पर इंटरनेट पर हंगामा

Gen Z Student Loan Crisis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.