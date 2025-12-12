डॉक्टर ने 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार; बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मचा हड़कंप!

Doctor Sexual Assault: ब्रिटेन के एक डॉक्टर (NHS Doctor Abuse) पर अस्पताल में 38 महिला मरीजों का यौन उत्पीड़न करने का संगीन आरोप लगा है। ये मामले 2017 से 2021 के बीच वेस्ट मिडलैंड्स और स्टैफोर्डशायर (Patient Sexual Assault UK) के बड़े अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। आरोपों में नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न भी शामिल है। जिस डॉक्टर पर यह भयानक आरोप लगा है, उसका नाम है नथानिएल स्पेंसर (Nathaniel Spencer Charges)। बर्मिंघम के क्विंटन इलाके में रहने वाला 38 वर्षीय स्पेंसर दो बच्चों का पिता है और खुद को कट्टर ईसाई बताता है। उसने वारसॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल ट्रेनिंग ली और 2017 में डॉक्टर बना। इसके बाद उसे 2019 में यूके में काम करने का लाइसेंस मिला।