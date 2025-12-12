डॉक्टर ने 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार; बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मचा हड़कंप!

ब्रिटेन में डॉक्टर ने 38 महिला मरीजों के साथ दुष्कर्म किया। प्रतीकात्मक फोटो:AI
Doctor Sexual Assault: ब्रिटेन के एक डॉक्टर (NHS Doctor Abuse) पर अस्पताल में 38 महिला मरीजों का यौन उत्पीड़न करने का संगीन आरोप लगा है। ये मामले 2017 से 2021 के बीच वेस्ट मिडलैंड्स और स्टैफोर्डशायर (Patient Sexual Assault UK) के बड़े अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। आरोपों में नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न भी शामिल है। जिस डॉक्टर पर यह भयानक आरोप लगा है, उसका नाम है नथानिएल स्पेंसर (Nathaniel Spencer Charges)। बर्मिंघम के क्विंटन इलाके में रहने वाला 38 वर्षीय स्पेंसर दो बच्चों का पिता है और खुद को कट्टर ईसाई बताता है। उसने वारसॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल ट्रेनिंग ली और 2017 में डॉक्टर बना। इसके बाद उसे 2019 में यूके में काम करने का लाइसेंस मिला।
नथानिएल स्पेंसर की पत्नी एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और यह कपल कोसिओल ज़ो नाम के एक इवेंजेलिकल चर्च (धार्मिक समूह) का सक्रिय सदस्य था। चर्च के सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी हैं, जिसमें वह मंच पर गाना गाते हुए या अपनी बेटी के बपतिस्मा के दौरान पादरी से आशीर्वाद लेते हुए दिख रहा है।
नथानिएल स्पेंसर पर कुल 45 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप इसलिए भी खतरनाक हैं, क्योंकि उसने अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अपने मरीजों को निशाना बनाया, जहां रोगी इलाज के लिए डॉक्टर पर पूरा भरोसा करते हैं। उस पर सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न के 15, जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश या सफल होने के 17 मामले हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस चिकित्सक के खिलाफ 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के यौन उत्पीड़न के 9 मामले दर्ज हैं।
नथानिएल स्पेंसर ने 2017 से 2021 के बीच वेस्ट मिडलैंड्स और स्टैफोर्डशायर के कई अस्पतालों में काम किया। पुलिस की लंबी जाँच के बाद जिन अस्पतालों के मामले सामने आए हैं, वे ये हैं:
रॉयल स्टोक यूनिवर्सिटी अस्पताल (स्टोक-ऑन-ट्रेंट)।
रसेल्स हॉल अस्पताल (डडली)।
वह अगस्त 2017 से अगस्त 2020 के बीच यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ नॉर्थ मिडलैंड्स में रेजिडेंट डॉक्टर था। फिर, अगस्त 2020 से अप्रेल 2021 तक उसने द डडली ग्रुप में काम किया।
जैसे ही स्पेंसर के कारनामों का खुलासा हुआ, उसे अक्टूबर 2021 में तुरंत निलंबित (Suspend) कर दिया गया। स्टैफोर्डशायर पुलिस ने इस मामले की लंबी और जटिल जाँच की। सभी सुबूतों की समीक्षा के बाद, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने आधिकारिक तौर पर आरोपों की पुष्टि की है।
सीपीएस (CPS) के उप मुख्य अभियोजक, बेन सैम्पल्स ने साफ़ कहा है कि उन्होंने स्पेंसर पर "कई गंभीर यौन अपराधों" के लिए मुकदमा चलाने का फैसला किया है, जिसमें जबरन यौन संबंध बनाना और एक बच्चे का यौन शोषण करना शामिल है। उनका कहना है कि इस मामले को कोर्ट में लाना जनहित में है।
दोनों अस्पताल ट्रस्टों (यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ नॉर्थ मिडलैंड्स और द डडली ग्रुप) ने इस खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने खासकर अपने पूर्व मरीजों के लिए हेल्पलाइन शुरू की हैं, ताकि जिन मरीजों को स्पेंसर के इलाज के दौरान किसी भी तरह की तकलीफ हुई है, वे अस्पताल से संपर्क कर सकें।
बहरहाल, डॉक्टर नथानिएल स्पेंसर को अगले साल 20 जनवरी को नॉर्थ स्टैफोर्डशायर जस्टिस सेंटर की अदालत में पेश होना है। इसी दौरान वह इन सभी 45 आरोपों पर अपना जवाब देगा। यह मामला यौन अपराधों के कारण यूके में एक बड़ी बहस का विषय बन गया है।
