12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डॉक्टर ने 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार; बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मचा हड़कंप!

Doctor Sexual Assault: ब्रिटेन के डॉक्टर नथानिएल स्पेंसर पर 38 महिला मरीजों और बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के 45 गंभीर आरोप लगे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 12, 2025

Doctor Sexual Assault

ब्रिटेन में डॉक्टर ने 38 महिला मरीजों के साथ दुष्कर्म किया। प्रतीकात्मक फोटो:AI

Doctor Sexual Assault: ब्रिटेन के एक डॉक्टर (NHS Doctor Abuse) पर अस्पताल में 38 महिला मरीजों का यौन उत्पीड़न करने का संगीन आरोप लगा है। ये मामले 2017 से 2021 के बीच वेस्ट मिडलैंड्स और स्टैफोर्डशायर (Patient Sexual Assault UK) के बड़े अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। आरोपों में नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न भी शामिल है। जिस डॉक्टर पर यह भयानक आरोप लगा है, उसका नाम है नथानिएल स्पेंसर (Nathaniel Spencer Charges)। बर्मिंघम के क्विंटन इलाके में रहने वाला 38 वर्षीय स्पेंसर दो बच्चों का पिता है और खुद को कट्टर ईसाई बताता है। उसने वारसॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल ट्रेनिंग ली और 2017 में डॉक्टर बना। इसके बाद उसे 2019 में यूके में काम करने का लाइसेंस मिला।

आरोपी इवेंजेलिकल चर्च का सक्रिय सदस्य

नथानिएल स्पेंसर की पत्नी एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और यह कपल कोसिओल ज़ो नाम के एक इवेंजेलिकल चर्च (धार्मिक समूह) का सक्रिय सदस्य था। चर्च के सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें भी हैं, जिसमें वह मंच पर गाना गाते हुए या अपनी बेटी के बपतिस्मा के दौरान पादरी से आशीर्वाद लेते हुए दिख रहा है।

डॉक्टर पर कितने संगीन आरोप हैं?

नथानिएल स्पेंसर पर कुल 45 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप इसलिए भी खतरनाक हैं, क्योंकि उसने अस्पताल में ड्यूटी के दौरान अपने मरीजों को निशाना बनाया, जहां रोगी इलाज के लिए डॉक्टर पर पूरा भरोसा करते हैं। उस पर सीधे तौर पर यौन उत्पीड़न के 15, जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश या सफल होने के 17 मामले हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस चिकित्सक के खिलाफ 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के यौन उत्पीड़न के 9 मामले दर्ज हैं।

किस-किस अस्पताल में हुई यह घिनौनी हरकत ? (Hospital Sexual Misconduct)

नथानिएल स्पेंसर ने 2017 से 2021 के बीच वेस्ट मिडलैंड्स और स्टैफोर्डशायर के कई अस्पतालों में काम किया। पुलिस की लंबी जाँच के बाद जिन अस्पतालों के मामले सामने आए हैं, वे ये हैं:

रॉयल स्टोक यूनिवर्सिटी अस्पताल (स्टोक-ऑन-ट्रेंट)।

रसेल्स हॉल अस्पताल (डडली)।

वह अगस्त 2017 से अगस्त 2020 के बीच यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ नॉर्थ मिडलैंड्स में रेजिडेंट डॉक्टर था। फिर, अगस्त 2020 से अप्रेल 2021 तक उसने द डडली ग्रुप में काम किया।

मामलों की जाँच और पुलिस का एक्शन

जैसे ही स्पेंसर के कारनामों का खुलासा हुआ, उसे अक्टूबर 2021 में तुरंत निलंबित (Suspend) कर दिया गया। स्टैफोर्डशायर पुलिस ने इस मामले की लंबी और जटिल जाँच की। सभी सुबूतों की समीक्षा के बाद, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने आधिकारिक तौर पर आरोपों की पुष्टि की है।

यौन अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का फैसला

सीपीएस (CPS) के उप मुख्य अभियोजक, बेन सैम्पल्स ने साफ़ कहा है कि उन्होंने स्पेंसर पर "कई गंभीर यौन अपराधों" के लिए मुकदमा चलाने का फैसला किया है, जिसमें जबरन यौन संबंध बनाना और एक बच्चे का यौन शोषण करना शामिल है। उनका कहना है कि इस मामले को कोर्ट में लाना जनहित में है।

पीड़ितों के लिए मदद और ट्रस्ट का बयान

दोनों अस्पताल ट्रस्टों (यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स ऑफ नॉर्थ मिडलैंड्स और द डडली ग्रुप) ने इस खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने खासकर अपने पूर्व मरीजों के लिए हेल्पलाइन शुरू की हैं, ताकि जिन मरीजों को स्पेंसर के इलाज के दौरान किसी भी तरह की तकलीफ हुई है, वे अस्पताल से संपर्क कर सकें।

डॉक्टर के मामले में अब आगे क्या होगा ?

बहरहाल, डॉक्टर नथानिएल स्पेंसर को अगले साल 20 जनवरी को नॉर्थ स्टैफोर्डशायर जस्टिस सेंटर की अदालत में पेश होना है। इसी दौरान वह इन सभी 45 आरोपों पर अपना जवाब देगा। यह मामला यौन अपराधों के कारण यूके में एक बड़ी बहस का विषय बन गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

health

police

rape

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

12 Dec 2025 08:47 pm

Published on:

12 Dec 2025 08:44 pm

Hindi News / World / डॉक्टर ने 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार; बच्चों को भी नहीं छोड़ा, मचा हड़कंप!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नशे में धुत्त करोड़पति का 'हाई वोल्टेज' ड्रामा: कार से वाइनरी उड़ाने की कोशिश, पुलिस से हाथापाई!

Vikram Berry Arrested
विदेश

पाकिस्तान की इंटरनेशनल मंच पर घनघोर बेइज्जती, वीडियो ने मचाई सनसनी

shehbaz sharif
विदेश

'तुमने भरोसे का भी रेप किया'–अदालत में फूटा पीड़िता का दर्द

विदेश

बांग्लादेश चुनाव: हसीना की वापसी या विपक्ष का नया दांव? दांव पर है $350$ सीटों का गणित

Bangladesh 13th General Election
विदेश

₹45,000 EMI: 25 साल के Gen Z का दर्द, वारिकू की सलाह पर इंटरनेट पर हंगामा

Gen Z Student Loan Crisis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.