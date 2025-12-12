पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती: 40 मिनट इंतजार के बाद पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे शहबाज, वीडियो ने मचाई सनसनी

शुक्रवार को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में देश की स्थायी तटस्थता के 30 वर्ष पूरे होने पर यह अंतरराष्ट्रीय मंच आयोजित किया गया था। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए। शहबाज शरीफ की पुतिन से द्विपक्षीय बैठक निर्धारित थी, लेकिन देरी के कारण वे विदेश मंत्री इशाक डार के साथ एक हॉल में करीब 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। वीडियो में शहबाज बेचैन दिखाई देते हैं और मंत्रियों से इशारों में बात करते नजर आते हैं। अधीर होकर वे पुतिन–एर्दोगन की मीटिंग रूम की ओर बढ़े, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। लगभग 10 मिनट बाद वे वापस लौट आए।