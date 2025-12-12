कांग्रेस दौर की इस बड़ी योजना का नाम बदलेगी मोदी सरकार, जानें क्या होगा नया नाम

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलने जा रही है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिली है। सरकार मनरेगा का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी' रखने जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण गरीबों को एक साल में 125 दिनों तक काम मिलेगा। केंद्र इसके लिए लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान भी करने जा रही है। देश में इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।