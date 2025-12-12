55 साल का लुटेरा दूल्हा, तीन बच्चों के बावजूद खुद को कुंवारा बताकर की चार शादिया, लाखों लूटे

आरोपी ने इसी बीच जून 2023 में गुजरात की सरकारी डॉक्टर से चौथी शादी भी कर ली थी। दुर्ग की शिक्षिका को इस शादी की जानकारी मिली। इसके बाद उसकी बाकी दो शादियों और तीन बच्चों की भी पोल खुल गई। जानकारी के अनुसार, इन चार शादियों में से बिरेन का सिर्फ एक ही शादी में तलाक हुआ था। पीड़िता टीचर ने बताया कि जब वह बिरेन से संपर्क करती तो वह उसके साथ गाली-गलौज करता और कहता था कि उसने गहने बेच दिए है। इसके बाद महिला ने पुलिस में बिरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया।