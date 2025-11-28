क्यों भारत छोड़कर जा रहे अमीर? टैक्स नहीं, कुछ और है वजह! सोशल मीडिया पोस्ट ने छेड़ी बहस

बीते कुछ सालों में बड़ी संख्या में अमीर भारतीयों ने देश छोड़ा है। मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली भी लंदन में बस गए हैं और उनका वापसी का कोई इरादा नहीं है। इस साल की शुरुआत में आई हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2025 में करीब 3500 करोड़पति भारतीय देश छोड़कर बाहर बस सकते हैं। हालांकि, पहले के मुकाबले यह संख्या कम है, फिर भी अमीरों का देश छोड़ना चिंता का विषय बना हुआ है। 2024 में भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसने वालों का आंकड़ा 4300 था। 2023 में कुल 5,100 करोड़पति भारत छोड़कर गए थे।