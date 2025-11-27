Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Harvard से डिग्री लेने पर भी नहीं मिली नौकरी, 400 रिजेक्शन झेले, फिर इस तरह मिली गूगल में जॉब

Harvard University से डिग्री लेने के बाद भी भारतीय मूल के कंटेंट क्रिएटर अभिजय अरोरा को 400 से ज्यादा रिजेक्शन झेलने पड़े। जबकि वे 90 लाख रुपये सालाना की लगी-लगाई नौकरी छोड़कर हार्वर्ड पढ़ने गए थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Neeraj Nayyar

Nov 27, 2025

Harvard University

हार्वर्ड से पढ़ने के बाद भी जॉब के लिए करना पड़ा संघर्ष (PC:Harvard University)

किसी ऊंचे संस्थान से डिग्री हासिल करना नौकरी की गारंटी नहीं होता। भारतीय मूल के कंटेंट क्रिएटर अभिजय अरोरा (Abhijay Arora) की कहानी यही दर्शाती है। अरोरा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि किस तरह उन्हें हार्वर्ड (Harvard University) से डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। 400 से ज्यादा रिजेक्शन झेलने पड़े।

इस वजह से छोड़ी पहली नौकरी

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करना अभिजय अरोरा का सपना था। उन्हें यह उम्मीद थी कि अमेरिका की इस विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद उनका करियर एकदम से उड़ान भरने लगेगा। इसी उम्मीद में उन्होंने 2022 में स्विट्जरलैंड में लगी-लगाई नौकरी छोड़ दी। इस नौकरी से वह प्रतिवर्ष 90 लाख रुपए कमा रहे थे। अभिजय ने कहा, 'यूएस में पढ़ाई करना मेरा सपना था। इसके अलावा, नौकरी छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि मेरे मैनेजर ने साफ कर दिया था कि मुझे प्रमोट नहीं किया जाएगा।

विदेशों में पढ़ाई की सच्चाई पता चली

अपने पोस्ट में अभिजय अरोरा ने लिखा है कि विदेश में पढ़ाई का अनुभव जरूर शानदार रखा, लेकिन एमबीए करने के बाद उन्हें यह अहसास हो गया कि केवल अच्छी डिग्री ही सब कुछ नहीं होती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे नाम के बावजूद उनके पास नौकरी का कोई ऑफर नहीं था। अरोरा ने नौकरी के कम से कम 400 आवेदन किए, मगर हर जगह से मायूसी ही हाथ लगी। अभिजय अरोरा ने कहा - मैं हर रोज अप्लाई करता, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। लिंक्डइन से लेकर नौकरी तलाशने का हर तरीका नाकाम रहा।

अनिश्चितता के लिए भी तैयार रहें

बार-बार रिजेक्शन के बाद अरोरा ने अपनी रणनीति बदली। करीब छह महीने की कोशिश के बाद आखिरकार उन्हें गूगल (YouTube) में प्रोडक्ट मैनेजर की नौकरी मिल गई। अरोरा का कहना है कि वह किसी को हायर एजुकेशन के बारे में हतोत्साहित नहीं करना चाहते। बल्कि वह चाहते हैं कि लोग इस सच्चाई को समझें कि किसी बड़े संस्थान से पढ़ाई करना नौकरी की गारंटी नहीं होता। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि अगर आप अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ रहे हैं, तो भविष्य में आने वाली अनिश्चितता के लिए भी तैयार रहें। अभिजय ने यह भी कहा कि वह गूगल में नौकरी पाने के टिप्स शेयर करने को तैयार हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वहीं, अरोरा के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक यूजर ने लिखा है कि अगर अरोरा नौकरी छोड़ने और एमबीए पर 200k खर्च करने के बजाए केवल रोल स्विच कर लेते, तो आज 300–400k कमा रहे होते। एक अन्य यूजर ने ताज्जुब जताया कि कैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद कोई नौकरी के लिए संघर्ष कर सकता है। जबकि कुछ अन्य यूजर ने अरोरा से जानना चाहा कि तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने गूगल में नौकरी कैसे हासिल की।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आज क्या रह गए भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Business / Harvard से डिग्री लेने पर भी नहीं मिली नौकरी, 400 रिजेक्शन झेले, फिर इस तरह मिली गूगल में जॉब

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Kamla Pasand Success Story: छोटी सी थड़ी पर बेचते थे गुटखा, देखते ही देखते देशभर में फैला दिया अरबों का कारोबार, जानिए कमला पसंद के मालिक की कहानी

kamla pasand pan masala
कारोबार

WinZo की को-फाउंडर सौम्या राठौर को ED ने क्यों किया गिरफ्तार, क्या गेमर्स के साथ हुई है धोखाधड़ी?

Saumya Singh Rathore
कारोबार

Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आज क्या रह गए भाव

Gold Silver Price Today
कारोबार

Post Office की इस FD में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

Post Office FD Calculator
कारोबार

Penny Stocks में पैसा लगाना चाह रहे तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

Investment Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.