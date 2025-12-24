Stock Market: मेटल और रियल्टी शेयरों में उछाल, IT और फार्मा स्टॉक लुढ़के, जानिए मार्केट का हाल

क्रिसमस की छुुट्टी से एक दिन पहले बाजार पॉजिटिव रहा। (PC: Freepik)
Stock Market Updates: क्रिसमस की छुट्टी से एक दिन पहले बाजार में हल्का पॉजिटिव रुख देखने को मिला। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट रही, लेकिन कारोबार के दौरान बाजार में सकारात्मक रुझान देखने को मिला। मजबूत रुपये और वैश्विक स्तर पर बेहतर माहौल के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहा। मंगलवार को सेंसेक्स 85,524.84 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी-50 26,177.15 के स्तर पर बंद हुआ था।
बुधवार सुबह शेयर बाजार में सेंसेक्स 8.27 अंक की छोटी बढ़त के साथ 85,533.11 पर खुला। वहीं, निफ्टी में 53.5 अंक की गिरावट देखी गई, जिसके साथ निफ्टी 26,170.65 पर खुला। 09:27 एएम पर सेंसेक्स 92.50 अंकों यानी 0.11% की बढ़त के साथ 85,617.34 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। जबकि निफ्टी 40.75 अंकों यानी 0.16% की बढ़त के साथ 26,217.90 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
आज बीएसई सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान हल्का सकारात्मक रुख देखने को मिला। पॉजिटिव साइड में बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, ईटरनल, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे दिग्गज शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, जिससे इंडेक्स को सपोर्ट मिला। वहीं, नेगेटिव साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख शेयर दबाव में रहे।
आज एनएसई निफ्टी 50 में शुरुआती कारोबार के दौरान हल्की बढ़त के साथ मिला-जुला रुख देखने को मिला। पॉजिटिव साइड में कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, जिससे निफ्टी को सपोर्ट मिला। वहीं, नेगेटिव साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिगो, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे बड़े शेयर दबाव में रहे।
