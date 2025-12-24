Stock Market: मेटल और रियल्टी शेयरों में उछाल, IT और फार्मा स्टॉक लुढ़के, जानिए मार्केट का हाल

आज बीएसई सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान हल्का सकारात्मक रुख देखने को मिला। पॉजिटिव साइड में बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, ईटरनल, अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे दिग्गज शेयर हरे निशान में कारोबार करते नजर आए, जिससे इंडेक्स को सपोर्ट मिला। वहीं, नेगेटिव साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसे प्रमुख शेयर दबाव में रहे।