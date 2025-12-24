Wife को गिफ्ट में दिया फ्लैट या कैश तो किसे देना होगा टैक्स… क्या कहता है आयकर कानून?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64(1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपत्ति ट्रांसफर करता है, तो उस संपत्ति से होने वाली आय (जैसे किराया या कैपिटल गेन) पति की आय में जोड़ा जाता है। ऐसे में भले ही फ्लैट पत्नी के नाम पर है, लेकिन चूंकि उसका पूरा भुगतान पति कर रहा है, इसलिए उससे होने वाली कोई भी आय, चाहे किराया हो या कैपिटल गेन, पति की आय में क्लब होगी और पति को अपनी ITR में इसे दिखाना होगा। यदि राशि काफी बड़ी है, तो फंड के स्रोत और लेन-देन की वास्तविकता साबित करने के लिए बैंक स्टेटमेंट, आय का प्रमाण और पुरानी ITR जैसे दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए।