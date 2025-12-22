Personal Loan पर ये बैंक ऑफर कर रहे काफी कम ब्याज, 4 लाख का कर्ज लें तो जानिए कितने की बनेगी EMI

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक से 10.05 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए 4 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,509 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप कुल ब्याज 1,10,520 रुपये चुकाएंगे। अगर यह लोन हम 11.50 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 8,797 रुपये की बनेगी। इस लोन में हम कुल ब्याज 1,27,823 रुपये चुकाएंगे। वहीं, यह लोन 13 फीसदी ब्याज दर पर लिया जाता है, तो मंथली ईएमआई 9,101 रुपये की बनेगी। वहीं, कुल ब्याज 1,46,074 रुपये चुकाएंगे।