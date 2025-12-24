तांबे ने बनाया नया इतिहास, इस साल दिया 35% का जबरदस्त रिटर्न, 24 सालों में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से भाग रहीं कीमतें

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कॉपर पर इंपोर्ट टैरिफ लगने की आशंका इस साल कीमतों में तेजी की बड़ी वजह रही है। ऊंचे दामों से बचने के लिए अमेरिकी खरीदार पहले ही कॉपर खरीदकर गोदामों में जमा कर रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री बढ़ रही है। सिटीग्रुप का मानना है कि कमजोर डॉलर और संभावित ब्याज दर कटौती की स्थिति में कॉपर 15,000 डॉलर प्रति टन तक जा सकता है। वहीं, मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट का अनुमान है कि अगले साल कॉपर की मांग सप्लाई से करीब 6 लाख टन ज्यादा हो सकती है, जिससे आगे और दबाव बन सकता है।