24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

तांबे ने बनाया नया इतिहास, इस साल दिया 35% का जबरदस्त रिटर्न, 24 सालों में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से भाग रहीं कीमतें

वैश्विक बाजार में कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सप्लाई में रुकावट, इलेक्ट्रिफिकेशन और AI से बढ़ती मांग ने तांबे को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। विशेषज्ञ आगे भी तेजी की संभावना जता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 24, 2025

Copper Price

साल 2025 में अब तक कॉपर की कीमतों में 35% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। (PC: AI)

Copper Price Record: कॉपर की कीमतें पहली बार 12,000 डॉलर प्रति टन के पार पहुंच गई हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर का भाव 12,076 डॉलर के आसपास बना हुआ है, जबकि एक सत्र में यह 12,159 डॉलर के ऑल-टाइम हाई तक गया था। साल 2025 की शुरुआत से अब तक कॉपर की कीमतों में 35% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, जो 2009 के बाद सबसे ज्यादा सालाना बढ़त मानी जा रही है।

सप्लाई पर संकट, हादसे बने कारण

हाल के महीनों में कॉपर की सप्लाई से जुड़ी चिंताओं ने तांबे का भाव तेज करने में अपनी भूमिका निभाई है। इंडोनेशिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉपर खदान में दुर्घटना, कांगो में अंडरग्राउंड बाढ़ और चिली की खदान में चट्टान गिरने की घटना से उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, चीन के बड़े कॉपर स्मेल्टर्स ने 2026 में 10% से ज्यादा उत्पादन घटाने का फैसला किया है। इन वजहों से वैश्विक सप्लाई और ज्यादा तंग हो रही है, जिसके कारण तांबे के भाव बढ़ते दिख रहे हैं।

डिमांड मजबूत, इलेक्ट्रिफिकेशन और AI का असर

कॉपर की मांग का आउटलुक मजबूत बना हुआ है। बिजली ग्रिड, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर कॉपर की जरूरत है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर के विस्तार से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे कॉपर की खपत और बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड के कारण कॉपर की डिमांड और तेजी से बढ़ रही है। इस ट्रेंड का मतलब है जब ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में ईंधन की जगह बिजली का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड।

टैरिफ की आशंका, आगे और तेजी की संभावना

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में कॉपर पर इंपोर्ट टैरिफ लगने की आशंका इस साल कीमतों में तेजी की बड़ी वजह रही है। ऊंचे दामों से बचने के लिए अमेरिकी खरीदार पहले ही कॉपर खरीदकर गोदामों में जमा कर रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री बढ़ रही है। सिटीग्रुप का मानना है कि कमजोर डॉलर और संभावित ब्याज दर कटौती की स्थिति में कॉपर 15,000 डॉलर प्रति टन तक जा सकता है। वहीं, मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट का अनुमान है कि अगले साल कॉपर की मांग सप्लाई से करीब 6 लाख टन ज्यादा हो सकती है, जिससे आगे और दबाव बन सकता है।

ये भी पढ़ें

Gold Loan Calculator: आसमान छू रहे सोने के रेट, मौजूदा दरों पर SBI से कितना मिल सकता है गोल्ड लोन?
कारोबार
Gold Loan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Dec 2025 12:52 pm

Published on:

24 Dec 2025 12:46 pm

Hindi News / Business / तांबे ने बनाया नया इतिहास, इस साल दिया 35% का जबरदस्त रिटर्न, 24 सालों में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से भाग रहीं कीमतें

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

2025 में सोने पर भारी पड़ी चांदी! निफ्टी से भी 15 गुना ज्यादा दिया रिटर्न

कारोबार

Post Office की कमाल की स्कीम, हर 3 महीने में मिलेंगे 51,250 रुपये, मैच्योरिटी पर मूलधन भी आएगा वापस, समझिए कैलकुलेशन

Post Office SCSS calculator
कारोबार

म्यूचुअल फंड में SIP या एकमुश्त निवेश, किसमें है ज्यादा फायदा? जानिए कैलकुलेशन

mutual fund invest
कारोबार

Wife को गिफ्ट में दिया फ्लैट या कैश तो किसे देना होगा टैक्स… क्या कहता है आयकर कानून?

Income Tax Rules
कारोबार

Stock Market: मेटल और रियल्टी शेयरों में उछाल, IT और फार्मा स्टॉक लुढ़के, जानिए मार्केट का हाल

Stock market update
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.