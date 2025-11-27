Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आज क्या रह गए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। चांदी के वायदा भाव भी लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। वैश्विक स्तर पर भी इन दोनों धातुओं में मुनाफावसूली देखने को मिली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 27, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Pexels)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.45 फीसदी या 581 रुपये की गिरावट के साथ 1,27,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। हालिया तेजी के बाद उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, निवेशकों की निगाह अगले महीने होने वाली यूएस फेड मौद्रिक नीति पर टिकी हुई है।

यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक 9-10 दिसंबर को होनी है। इस बैठक में मौद्रिक नीति तय होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब यूएस जॉब मार्केट कमजोर है और महंगाई अस्थिर बनी हुई है।

चांदी की कीमतों में भी देखी जा रही गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 0.44 फीसदी या 551 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,380 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.60 फीसदी या 25.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,177.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.35 फीसदी या 14.77 डॉलर की गिरावट के साथ 4,147.38 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गुरुवार सुबह गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.56 फीसदी या 0.29 डॉलर की गिरावट के साथ 53.32 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.92 फीसदी या 0.49 डॉलर की गिरावट के साथ 52.86 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Penny Stocks में पैसा लगाना चाह रहे तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान
कारोबार
Investment Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Nov 2025 10:08 am

Published on:

27 Nov 2025 10:07 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आज क्या रह गए भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

WinZo की को-फाउंडर सौम्या राठौर को ED ने क्यों किया गिरफ्तार, क्या गेमर्स के साथ हुई है धोखाधड़ी?

Saumya Singh Rathore
कारोबार

Post Office की इस FD में मिलता है सबसे ज्यादा रिटर्न, 5 लाख डालें तो जानिए कितने मिलेंगे वापस

Post Office FD Calculator
कारोबार

Penny Stocks में पैसा लगाना चाह रहे तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

Investment Tips
कारोबार

ब्रिटेन छोड़ दुबई के NAIA आइलैंड में क्यों बस रहे लक्ष्मी मित्तल, ऐसा क्या है यहां खास?

Lakshmi Mittal
कारोबार

SIP Calculation: सिर्फ 200 रुपये रोजाना बचाकर 1 करोड़ की रकम कैसे इकट्ठा करें, देखिए तरीका

SIP Calculation
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.