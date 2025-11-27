Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आज क्या रह गए भाव

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.45 फीसदी या 581 रुपये की गिरावट के साथ 1,27,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। हालिया तेजी के बाद उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, निवेशकों की निगाह अगले महीने होने वाली यूएस फेड मौद्रिक नीति पर टिकी हुई है।