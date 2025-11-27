Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी आ गई गिरावट, जानिए आज क्या रह गए भाव

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। (PC: Pexels)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.45 फीसदी या 581 रुपये की गिरावट के साथ 1,27,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। हालिया तेजी के बाद उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि, निवेशकों की निगाह अगले महीने होने वाली यूएस फेड मौद्रिक नीति पर टिकी हुई है।
यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक 9-10 दिसंबर को होनी है। इस बैठक में मौद्रिक नीति तय होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब यूएस जॉब मार्केट कमजोर है और महंगाई अस्थिर बनी हुई है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव एमसीएक्स पर 0.44 फीसदी या 551 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,380 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.60 फीसदी या 25.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,177.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.35 फीसदी या 14.77 डॉलर की गिरावट के साथ 4,147.38 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा है।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गुरुवार सुबह गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.56 फीसदी या 0.29 डॉलर की गिरावट के साथ 53.32 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.92 फीसदी या 0.49 डॉलर की गिरावट के साथ 52.86 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग