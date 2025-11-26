Penny Stocks में पैसा लगाना चाह रहे तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

अभिषेक शुक्ला का कहना है कि यदि पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना ही है, तो ऐसे क्षेत्र की कंपनियां चुनें जिनका भविष्य उज्ज्वल है। उदाहरण के तौर पर AI, सोलर,EV और इंफ्रा। इसके बाद जिस कंपनी में निवेश करना है, उसकी पूरी जन्मकुंडली खंगालें। उसका बिजनेस कैसा है, तिमाही-दर-तिमाही उसका प्रॉफिट कितना रहा है, कंपनी का मार्केट कैप क्या है, उस पर लोन कितना है। इसके साथ ही यह जानना भी बेहद जरूरी है कि कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को गिरवी तो नहीं रखा है? शुक्ला का कहना है कि स्थापित कंपनियों के मामले में आमतौर पर प्रमोटर्स के पास 70% होल्डिंग अच्छी मानी जाती है। पेनी स्टॉक्स के मामले में इसका कम से कम 20% तो होना ही चाहिए।