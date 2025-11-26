Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में अचानक क्यों आई जबरदस्त तेजी? 900 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स, जान लीजिए ये 5 कारण

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच इंट्राडे ट्रेड में मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। सेंसेक्स 900 अंक से अधिक, यानी लगभग 1% से ज्यादा उछलकर 85,498 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी-50 1.07% चढ़कर 26,163 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंचा गया। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने भी सेशन के दौरान 1% से अधिक की बढ़त के साथ व्यापक तेजी दिखाई है। आज आई इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।