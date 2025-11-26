Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में अचानक क्यों आई जबरदस्त तेजी? 900 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स, जान लीजिए ये 5 कारण

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 900 अंक से अधिक की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 26, 2025

Why Share Market Rise Today

शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। (PC: Gemini)

Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को भारी तेजी देखी जा रही है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच इंट्राडे ट्रेड में मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। सेंसेक्स 900 अंक से अधिक, यानी लगभग 1% से ज्यादा उछलकर 85,498 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी-50 1.07% चढ़कर 26,163 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंचा गया। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने भी सेशन के दौरान 1% से अधिक की बढ़त के साथ व्यापक तेजी दिखाई है। आज आई इस तेजी से निवेशकों की संपत्ति में करीब 5 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

क्यों आ रही मार्केट में तेजी?

रूस-यूक्रेन युद्ध मोर्चे पर पॉजिटिव खबर

दुनियाभर के बाजार 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की संभावनाओं से उत्साहित हैं। युद्ध का अंत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि इससे युद्ध के कारण बिगड़ी वैश्विक सप्लाई चेन सामान्य हो सकती है। नतीजतन, कच्चे तेल, एग्री कमोडिटी, मेटल्स और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे वैश्विक महंगाई नीचे आ सकती है।

रेट कट की उम्मीद

दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दोनों ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। दोनों जगह रेट कट को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। फेड के रेट कट से डॉलर कमजोर हो सकता है और भारत जैसे उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह बढ़ सकता है। जबकि आरबीआई की दर कटौती से सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी और पहले से मजबूत गति पकड़ चुकी ग्रोथ को और बल मिलेगा।

सकारात्मक वैश्विक संकेत

सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने भारतीय बाजार की भावना को मजबूत किया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के समाप्त होने की संभावनाओं, दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीद और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर नरम रुख के बीच वैश्विक बाजारों में जोखिम उठाने की भावना बढ़ी है। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी 2% उछला है। जबकि अमेरिकी बाजारों में एसएंडपी 500 और नैस्डैक में भी पिछली रात करीब 1% की बढ़त देखी गई।

शॉर्ट कवरिंग

हालिया गिरावट के बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि बुनियादी संकेतक आगे एक स्थायी रैली की संभावना दिखा रहे हैं। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी.के. विजयकुमार के हवाले से बताया गया, 'फंडामेंटल संकेत दे रहे हैं कि बाजार एक नए हाई की ओर बढ़ रहा है। यह सिर्फ समय की बात है। निवेशकों की प्रतिक्रिया इसी समझ पर आधारित होनी चाहिए।'

एफआईआई फैक्टर

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 25 नवंबर को कैश सेगमेंट में भारतीय इक्विटी में 785 करोड़ रुपये की खरीदारी की। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, कमजोर अमेरिकी डॉलर और 10-साल की ट्रेजरी यील्ड में कमी को देखते हुए विशेषज्ञों को उम्मीद है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में खरीद बढ़ाएंगे।

Published on:

26 Nov 2025 01:09 pm

Hindi News / Business / Why Share Market Rise Today: शेयर बाजार में अचानक क्यों आई जबरदस्त तेजी? 900 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स, जान लीजिए ये 5 कारण

