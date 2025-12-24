Shyam Dhani Industries IPO: 1000 गुना सब्सक्रिप्शन, 100% GMP, लिस्टिंग से पहले ही ‘पैसा डबल’ कर रहा यह आईपीओ

श्याम धानी इंडस्ट्रीज का शेयर जबरदस्त जीएमपी पर ट्रेड कर रहा है। यह शेयर ग्रे मार्केट में बुधवार शाम 100 फीसदी के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। इस अनुसार, शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर 140 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। इस आईपीओ में प्राइस बैंड 65 रुपये से 70 रुपये प्रति शेयर रखा गया। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 4,000 शेयरों की बोली लगाना अनिवार्य था। श्याम धानी इंडस्ट्रीज ने आईपीओ से पहले ही एंकर निवेशकों से 10.92 करोड़ रुपये जुटा लिये थे।