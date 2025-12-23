23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Sthree Suraksha Scheme: बेरोजगार महिलाओं को मिलेगी 1000 रुपये महीने पेंशन, शुरू हुए आवेदन, जानिए कैसे करें अप्लाई

Sthree Suraksha Scheme: स्त्री सुरक्षा योजना में हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 23, 2025

Sthree Suraksha Scheme

स्त्री सुरक्षा योजना में 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

Sthree Suraksha Scheme: बेरोजगार महिलाओं के लिए केरल में स्त्री सुरक्षा योजना के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। यह योजना राज्य में नगर निकाय चुनावों से पहले केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान निदेशक ने पिछले महीने घोषणा की थी कि स्त्री सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन सोमवार, 22 दिसंबर से स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 10 नवंबर को इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े दिशा-निर्देशों और मानदंडों का विवरण देते हुए एक आदेश जारी किया था। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में क्या खास है।

स्त्री सुरक्षा योजना में क्या मिलेगा फायदा?

इस योजना के तहत केरल में महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

योजना में आवेदन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?

निवास प्रमाण पत्र: यह एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, जो यह सिद्ध करे कि आप केरल के स्थायी निवासी हैं।

आयु प्रमाण पत्र: इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हो सकते हैं। अगर ये भी नहीं हैं, तो किसी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं।

बैंक अकाउंट डिटेल: इसमें आपको आधार डिटेल, अकाउंट नंबर और IFSC Code की डिटेल देनी होगी।

आधार कार्ड: योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

राशन कार्ड: अंत्योदय अन्न योजना (पीला कार्ड) या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (गुलाबी कार्ड) आपको आवेदन के साथ देना होगा। अगर आपका राशन कार्ड ब्लू या व्हाइट है, तो आप योजना में आवेदन करने के योग्य नहीं हैं।

सेल्फ-अटेस्टेड डिक्लेरेशन: आवेदन के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन भी जरूर देना होगा।

कैसे करें आवेदन

आपको अपना भरा हुआ आवेदन ksmart.lsgkerala.gov.in वेबसाइट के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्था (पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम) के सचिव के पास जमा कराना होगा। इसके बाद सचिव आवेदन की जांच करेंगे और चयनित लाभार्थियों की सूची केरल सोशल सिक्योरिटी पेंशन कंपनी को भेजेंगे। सोशल सिक्योरिटी पेंशन कंपनी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी।

कौन कर सकता है आवेदन

  1. 35 से 60 साल की उम्र की महिलाएं और ट्रांस वुमन इस स्कीम में आवेदन कर सकती हैं।
  2. आवेदक का केरल का निवासी होना जरूरी है।
  3. आवेदक किसी दूसरी कल्याणकारी योजना की मेंबर नहीं होनी चाहिए। इसमें विधवा पेंशन, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक कल्याण पेंशन, सेवा पारिवारिक पेंशन, वेलफेयर फंड बोर्ड की पेंशन, EPF पेंशन आदि शामिल हैं।
  4. आवेदक अंत्योदय अन्न योजना (पीला राशन कार्ड) या प्राथमिकता श्रेणी (गुलाबी राशन कार्ड) से संबंधित होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Personal Loan पर ये बैंक ऑफर कर रहे काफी कम ब्याज, 4 लाख का कर्ज लें तो जानिए कितने की बनेगी EMI
कारोबार
Personal Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 03:21 pm

Hindi News / Business / Sthree Suraksha Scheme: बेरोजगार महिलाओं को मिलेगी 1000 रुपये महीने पेंशन, शुरू हुए आवेदन, जानिए कैसे करें अप्लाई

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

सोने की बढ़ती कीमतों से Gold Loan देने वाले बैंकों पर मंडराया यह खतरा, RBI को हो रही टेंशन

Gold loan rules
कारोबार

Air India और Indigo में इलाके की जंग! जानिए 10 बड़े रूट्स पर किसका है दबदबा

AIR INDIA vs IndiGo
कारोबार

1 करोड़ का घर खरीदना है? होम लोन चुकाने के बाद भी होंगे 7 करोड़, ये ट्रिक नहीं प्लानिंग है

कारोबार

चीन और यूरोप के बीच Tariff War भारत के लिए कैसे है मौका, समझिए पूरा गणित

China EU Tariff War
कारोबार

हर महीने 5,100 रुपये महंगा हो रहा है सोना! क्या अगली दिवाली तक 2 लाख तक जाएगा?

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.