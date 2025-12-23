Sthree Suraksha Scheme: बेरोजगार महिलाओं को मिलेगी 1000 रुपये महीने पेंशन, शुरू हुए आवेदन, जानिए कैसे करें अप्लाई

स्त्री सुरक्षा योजना में 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
Sthree Suraksha Scheme: बेरोजगार महिलाओं के लिए केरल में स्त्री सुरक्षा योजना के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। यह योजना राज्य में नगर निकाय चुनावों से पहले केरल सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान निदेशक ने पिछले महीने घोषणा की थी कि स्त्री सुरक्षा योजना के तहत मासिक पेंशन के लिए आवेदन सोमवार, 22 दिसंबर से स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 10 नवंबर को इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े दिशा-निर्देशों और मानदंडों का विवरण देते हुए एक आदेश जारी किया था। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में क्या खास है।
इस योजना के तहत केरल में महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
निवास प्रमाण पत्र: यह एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, जो यह सिद्ध करे कि आप केरल के स्थायी निवासी हैं।
आयु प्रमाण पत्र: इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल हो सकते हैं। अगर ये भी नहीं हैं, तो किसी डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं।
बैंक अकाउंट डिटेल: इसमें आपको आधार डिटेल, अकाउंट नंबर और IFSC Code की डिटेल देनी होगी।
आधार कार्ड: योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।
राशन कार्ड: अंत्योदय अन्न योजना (पीला कार्ड) या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (गुलाबी कार्ड) आपको आवेदन के साथ देना होगा। अगर आपका राशन कार्ड ब्लू या व्हाइट है, तो आप योजना में आवेदन करने के योग्य नहीं हैं।
सेल्फ-अटेस्टेड डिक्लेरेशन: आवेदन के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन भी जरूर देना होगा।
आपको अपना भरा हुआ आवेदन ksmart.lsgkerala.gov.in वेबसाइट के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्था (पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम) के सचिव के पास जमा कराना होगा। इसके बाद सचिव आवेदन की जांच करेंगे और चयनित लाभार्थियों की सूची केरल सोशल सिक्योरिटी पेंशन कंपनी को भेजेंगे। सोशल सिक्योरिटी पेंशन कंपनी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी।
