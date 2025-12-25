3 घंटे में चेक क्लियरेंस सिस्टम टला! RBI ने बताई ये वजह, अब कब होगा लागू?

RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट (CCS) शुरू किया, ताकि चेक क्लियर करने की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और आसान किया जा सके। इसका मकसद पुराने बैच सिस्टम से हटकर नए सिस्टम को लागू करना था, जिसमें चेक तय समय पर ही क्लियर होते थे। CTS के तहत अब चेक की डिजिटल इमेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जरिए क्लियरिंग होती है, जिससे बैंकों के बीच चेक को फिजिकल तौर पर भेजने की जरूरत खत्म हो जाती है।



अभी नए सिस्टम के तहत बैंक शाखाओं में मिलने वाले चेक को प्रेज़ेंटेशन सेशन जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होता है, उस दौरान लगातार स्कैन किया जाएगा और तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा (RBI ने अब इसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे कर दिया है), क्लियरिंग हाउस भी इन चेक की इमेज को रियल टाइम बेसिस पर संबंधित बैंकों को भेजता रहेगा। इस सिस्टम में अब हर चेक का सेटलमेंट लगभग रियल टाइम यानी कि तुरंत होगा, जबकि अभी तक चेक क्लियरेंस में T+1 यानी अगले दिन का समय लगता है।