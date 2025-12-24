24 दिसंबर 2025,

कारोबार

2025 में सोने पर भारी पड़ी चांदी! निफ्टी से भी 15 गुना ज्यादा दिया रिटर्न

अगर मौजूदा भाव से देखें तो सोन हर महीने 5,200 रुपये चढ़ रहा है. यही वजह है कि कई एनालिस्ट अब अगले साल तक सोने की कीमतें 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचने का भी अनुमान लगा रहे हैं.

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Dec 24, 2025

साल 2025 में सोना और चांदी ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है (PC: Canva)

साल 2025 अब खट्टे-मीठे अनुभवों के साथ अपने अंतिम पड़ाव पर है और वर्ष 2026 नई उम्मीदों और नई चुनौतियों के साथ दस्तक देने को तैयार है. नए साल के स्वागत से पहले यह जरूरी हो जाता है कि हम एक बार पीछे मुड़कर देखें और समझें कि बीता हुआ साल हमें क्या देकर गया.

निवेश के लिहाज से 2025 एक उतार-चढ़ाव भरा और बेहद दिलचस्प वर्ष रहा है. जहां एक ओर शेयर बाजार ने सीमित लेकिन स्थिर रिटर्न दिए, जबकि सोना और चांदी ने नया इतिहास ही रच डाला. इक्विटी और कमोडिटी के बीच यह अंतर न केवल निवेशकों की रणनीति को प्रभावित करता दिखा, बल्कि यह भी बताता है कि अनिश्चितताओं के दौर में निवेशकों का भरोसा किस ओर ज्यादा झुका रहा.

निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया


निफ्टी ने इस साल अबतक 10.6% का ठीक-ठाक रिटर्न दिया है. आज से ठीक एक साल पहले 24 दिसंबर, 2024 को निफ्टी 23,727.65 पर था, जबकि 24 दिसंबर, 2025 को ये 26,235 के आस-पास है. हालांकि बीते पांच साल में निफ्टी ने 115% से ज्यादा का रिटर्न दिया है. हालांकि निफ्टी का रिटर्न बुरा नहीं है. मगर जब इसकी तुलना बाकी सोने और चांदी के रिटर्न से करते हैं तो निफ्टी का रिटर्न फीका पड़ जाता है.

साल 2025 में डीमैट अकाउंट का एक नया कीर्तिमान भी बना. अक्टूबर 2025 तक डीमैट अकाउंट होल्डर्स 21 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साल 2016 में ये 2.5 करोड़ था, जबकि 2020 में ये महज 1.5 करोड़ बढ़कर सिर्फ 4 करोड़ ही रहा. लेकिन बीते 5 साल में ये 5 गुना से ज्यादा बढ़कर 21 करोड़ के पार निकल गया है.

सोने ने कितना रिटर्न दिया


2025 सोने के लिए कुछ बेहतरीन वर्षों में से एक रहा है. इस साल MCX पर सोना वायदा ने अबतक यानी 24 दिसंबर, 2025 तक 1,38,676 रुपये प्रति 10 ग्राम का लाइफ टाइम हाई बनाया है. इस लेवल से सोना एक साल में 82% का दमदार रिटर्न दे चुका है. सोना पिछले 24 दिसंबर, 2024 को 76,270 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर था.

अगर मौजूदा भाव से देखें तो सोन हर महीने 5,200 रुपये चढ़ रहा है. यही वजह है कि कई एनालिस्ट अब अगले साल तक सोने की कीमतें 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचने का भी अनुमान लगा रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हफ्ते सोने ने 2025 का 50वां ऑल-टाइम हाई दर्ज किया और पहली बार 4,500 डॉलर प्रति आउंस के स्तर को पार कर गया है, और इसने इंट्राडे में 4,554.90 डॉलर का नया रिकॉर्ड हाई बनाया है.

सोने की कीमतों में तेजी की वजह


जियो पॉलिटिकल तनावों में बढ़ोतरी और अगले साल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर झुकता नजर आया, जिसका सीधा फायदा सोने की कीमतों को मिला है. कम ब्याज दरों का माहौल आमतौर पर सोने के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इससे बॉन्ड जैसे विकल्पों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी कम होती है और निवेशक पूंजी संरक्षण के लिए सोने की ओर रुख करते हैं.

चांदी ने कितना दिया रिटर्न


रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने में चांदी भी पीछे नहीं है. 24 दिसंबर 2025 को MCX पर चांदी वायदा ने 2,23,887 रुपये प्रति किलो का नया रिकॉर्ड हाई बनाया है. पिछले साल इसी समय MCX पर चांदी 89,326 रुपये पर थी. यानी एक साल के दौरान चांदी ने 156% का धमाकेदार रिटर्न दिया है. यानी रिटर्न के मामले में चांदी ने निफ्टी और सोना दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है.

यानी रिटर्न के मामले में देखें तो चांदी एक क्लियर विनर के तौर पर दिखता है. जिसने सोना और इक्विटी मार्केट दोनों को ही एक बड़े अंतर से पछाड़ा है. चांदी ने जहां सोने से दोगुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, निफ्टी से करीब 15 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है.

चांदी में तेजी के पीछे क्या वजह


चांदी की कीमतों में जो तेजी हमने इस साल देखी है, उसके पीछे कई मजबूत कारण है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पावर, डेटा सेंटर्स और ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे सेक्टर्स में बढ़ती जरूरत ने चांदी की डिमांड में इजाफा किया है. साथ ही, कमजोर अमेरिकी डॉलर ने कीमतों के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार किया.

कारोबार

