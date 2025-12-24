2025 में सोने पर भारी पड़ी चांदी! निफ्टी से भी 15 गुना ज्यादा दिया रिटर्न



जियो पॉलिटिकल तनावों में बढ़ोतरी और अगले साल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर झुकता नजर आया, जिसका सीधा फायदा सोने की कीमतों को मिला है. कम ब्याज दरों का माहौल आमतौर पर सोने के लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इससे बॉन्ड जैसे विकल्पों को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी कम होती है और निवेशक पूंजी संरक्षण के लिए सोने की ओर रुख करते हैं.