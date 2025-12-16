हर महीने 30 हजार की SIP क्या 8 साल में बना सकती है करोड़पति? समझिए पूरी कैलकुलेश

सही SIP रणनीति और नियमित निवेश से आप थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। SIP की खास बात यही है कि आपको निवेश के लिए एकदम से बड़ी राशि की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी बड़े फंड का सपना पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SIP में निवेश जितने अधिक समय के लिए किया जाता है, इसके अच्छा रिटर्न देने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। लॉंग टर्म में कंपाउंडिंग को अपनी शक्ति दिखाने का पूरा मौका मिलता है और आपका निवेश तेजी से बढ़ता जाता है।