16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

हर महीने 30 हजार की SIP क्या 8 साल में बना सकती है करोड़पति? समझिए पूरी कैलकुलेश

Mutual Fund SIP Crorepati Formula: म्यूचुअल फंड SIP के जरिए बड़ा फंड तैयार करना आजकल पहले की तुलना में आसान हो गया है। हालांकि, इसके लिए वित्तीय अनुशासन और नियमित निवेश की आदत विकसित करना जरूरी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 16, 2025

SIP Calculation

म्यूचुअल फंड SIP के जरिए बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। (PC: perplexityai)

SIP Investment: करोड़पति बनना हर किसी का सपना होता है। बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग और अनुशासन के साथ इस सपने को पूरा किया जा सकता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश ने इस तरह के कठिन समझे जाने वाले लक्ष्यों को हासिल करना पहले की तुलना में आसान बना दिया है।

छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड

सही SIP रणनीति और नियमित निवेश से आप थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। SIP की खास बात यही है कि आपको निवेश के लिए एकदम से बड़ी राशि की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने थोड़ा-थोड़ा बचाकर भी बड़े फंड का सपना पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SIP में निवेश जितने अधिक समय के लिए किया जाता है, इसके अच्छा रिटर्न देने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। लॉंग टर्म में कंपाउंडिंग को अपनी शक्ति दिखाने का पूरा मौका मिलता है और आपका निवेश तेजी से बढ़ता जाता है।

इस तरह बढ़ता जाएगा पैसा

चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हर महीने 30 हजार रुपए की SIP करते हैं, तो क्या 8 साल जैसी छोटी अवधि में करोड़पति बना जा सकता है? म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 12% से 15% तक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इसलिए हम 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं।

एक करोड़ के कॉर्पस के लिए 30,000 मंथली SIP

मासिक निवेश 30,000 रुपए
अनुमानित अवधि 8 वर्ष
अनुमानित रिटर्न रेट 12% वार्षिक
निवेश राशि 28,80,000
अनुमानित रिटर्न 18,30,720
कुल वैल्यू 47,10,720

यह होनी चाहिए रणनीति

जैसा कि आपने देखा कि हर महीने 30 हजार का निवेश और 12% रिटर्न के आधार पर 8 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपको 8 साल में ही एक करोड़ बनाना है, तो मासिक निवेश को बढ़ाना होगा। वहीं, अगर मासिक निवेश नहीं बढ़ाना चाहते, तो निवेश की अवधि को बढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कैलकुलेशन निम्न अनुसार होगी।

मासिक निवेश 30,000 रुपए
अनुमानित अवधि 13 वर्ष
अनुमानित रिटर्न रेट 12% वार्षिक
निवेश राशि 46,80,000
अनुमानित रिटर्न 60,55,007
कुल वैल्यू 1,07,35,007

कंपाउंडिंग का कमाल

इस कैलकुलेशन से यह साफ होता है कि अगर निवेश अवधि को 8 साल से बढ़ाकर 13 साल किया जाता है, तो 1 करोड़ के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। थोड़ी सी अवधि बढ़ाने से ही बड़ा फायदा मिल जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की शक्ति के चलते आपका निवेश तेजी से बढ़ता है। इसलिए अगर आप लॉंग टर्म को ध्यान में रखकर निवेश करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य संभव है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

चांदी की चढ़ती कीमतों के बीच Silver ETF में निवेश समझदारी, यहां मिल रहा है हाई रिटर्न!
कारोबार
Silver Price Silver ETF

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 07:59 am

Hindi News / Business / हर महीने 30 हजार की SIP क्या 8 साल में बना सकती है करोड़पति? समझिए पूरी कैलकुलेश

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

नेपाल जाने वालों की मौज! 10 साल बाद हटा 500 और 200 के नोट से बैन, अब बेधड़क ले जाइए 25 हजार कैश

Indian Currency in Nepal
राष्ट्रीय

जॉर्डन से दोस्ती बनी भारत के किसानों की ढाल, मोदी की कूटनीति से 25,000 करोड़ का व्यापार और खाद की टेंशन खत्म

India Jordan Relations
कारोबार

1 करोड़ रुपये के मालिक कैसे बनें: जानें स्मार्ट निवेश से करोड़पति बनने का तरीका

SIP
कारोबार

आम निवेशकों से दूर हुई चांदी, Silver ETF में अब भी मौका, यहां मिल रहा हाई रिटर्न!

Silver Price Silver ETF
कारोबार

5 लाख बने 70 लाख रुपये! 1 साल में इस मल्टीबैगर ने दिया 1,300% रिटर्न

बाजार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.