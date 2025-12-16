चक्रव्यूह में फंसे ‘अर्जुन’, गिरफ्तारी का सामना कर रहे Ranatunga के पास कितनी दौलत?

मीडिया रेपोर्ट्स के अनुसार, अर्जुन रणतुंगा इस समय विदेश में हैं और वापस लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अर्जुन के बड़े भाई धम्मिका रणतुंगा की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। दोनों भाइयों पर भ्रष्टाचार करने और श्रीलंका को 23.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। दोनों पूरी तरह से आरोपों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ साल पहले अर्जुन रणतुंगा तब चर्चा में आए थे जब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उनसे दो अरब रुपए हर्जाने की मांग की थी। बोर्ड ने कहा था कि रणतुंगा ने अपने बयानों से बोर्ड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।