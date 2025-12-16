IPOs in 2026: अगले साल हॉस्पिटल्स और IVF कंपनियां लेकर आ रही हैं 20,000 करोड़ रुपये के आईपीओ, जानिए डिटेल

आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी भी हेल्थकेयर खर्च और बुनियादी ढांचे के मामले में कई देशों से पीछे है। अस्पताल बेड्स के मामले में भारत में 10,000 लोगों की आबादी पर सिर्फ 16 बेड हैं, जबकि चीन में 50, मलेशिया में 20 और थाईलैंड में 23 बेड उपलब्ध हैं। हालांकि, सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) ने स्वास्थ्य सेवाओं के नए अवसर खोले हैं, जिसके तहत करीब 11 करोड़ परिवार कवर किए जा चुके हैं। अमेरिका की तुलना में भारत में सर्जरी की लागत 10वें हिस्से से भी कम है। उदाहरण के तौर पर, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भारत में लगभग 6,30,000 रुपये में हो जाती है, जबकि अमेरिका में इसका खर्च 45,00,000 रुपये तक है।