Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Multibagger Stock: 5 साल में दिया 56,000% रिटर्न, इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, आज भी लगा है अपर सर्किट

Multibagger Stock: इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स तथा बेकरी आइटम्स का निर्माण करती है। इसकी सहायक कंपनी नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Nov 21, 2025

Multibagger Stock

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर में अपर सर्किट लगा है। (PC: Gemini)

Multibagger Stock: भारतीय शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। इन्हीं में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का शेयर है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन इस शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। कंपनी की एक घोषणा के बाद यह तेजी देखी जा रही है। कंपनी ने कहा है कि वह 28 नवंबर को फंडरेजिंग पर विचार करेगी। इस शेयर में लगातार पांच सत्रों से तेजी देखी जा रही है।

5 साल में दिया 56,000% रिटर्न

इस स्मॉलकैप शेयर ने पिछले 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यह शेयर 5 साल में 56,000 फीसदी रिटर्न दे चुका है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में इस शेयर की परफॉर्मेंस मिली-जुली रही है। इस शेयर में पिछले 1 महीने में 13 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में 41 फीसदी और 6 महीने में 11 फीसदी की तेजी आई है। लेकिन बीते एक साल में यह शेयर 30 फीसदी गिरा है।

फंडरेजिंग पर होगी चर्चा

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 28 नवंबर 2025, शुक्रवार को इक्विटी या इक्विटी में बदलने योग्य वारंट जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। कंपनी ने कहा कि फंडिंग की प्रक्रिया सभी नियमों और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सहित अनुमत मार्गों के जरिए की जा सकती है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, “बोर्ड फंड जुटाने की योजनाओं पर विचार करेगा और उपयुक्त पाए जाने पर इक्विटी शेयर या इक्विटी में बदले जा सकने वाले वारंट के माध्यम से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सहित अनुमत तरीकों से फंड-रेजिंग को मंजूरी देगा।”

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का दूसरी तिमाही का रिजल्ट

सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 29.9 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले (Q2FY25) के 14.7 करोड़ रुपये से 104% ज्यादा है। वहीं, ऑपरेशंस से राजस्व सालाना आधार पर 54% बढ़कर 286.9 करोड़ रुपये हो गया, जो Q2FY25 में 186.6 करोड़ रुपये था। EBITDA बढ़कर 14.7 करोड़ रुपये से 30.7 करोड़ रुपये हो गया। यानी 109% की वृद्धि हुई है। EBITDA मार्जिन 7.9% से बढ़कर 10.7% हो गया, जो 2.84 फीसदी का सुधार है।

सितंबर 2025 को समाप्त हाफ ईयर (H1 FY26) में कंपनी का नेट प्रॉफिट दोगुना होकर 54.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। जबकि पिछले साल यह 27.4 करोड़ रुपये था। राजस्व 64% बढ़कर 536.7 करोड़ रुपये हो गया, जो H1 FY25 में 326.7 करोड़ रुपये था। EBITDA 92% बढ़कर 29.2 करोड़ रुपये से 56.2 करोड़ रुपये हो गया।

एमडी ने कही यह बात

इस परफॉर्मेंस पर बोलते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गोयल ने कहा कि कंपनी ने डिमांड रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बदौलत मजबूत तिमाही परफॉर्मेंस दर्ज की है। उन्होंने कहा, “राजस्व सालाना आधार पर बढ़कर 66.3 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA 500% से अधिक बढ़कर 1.4 करोड़ रुपये हो गया और नेट प्रॉफिट 137% बढ़कर 2.1 करोड़ रुपये हो गया। यह लगातार वृद्धि मजबूत कंज्यूमर डिमांड, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और नर्चर वेल फूड्स के सफल इंटीग्रेशन का नतीजा है, जिसने हमारी बिस्कुट और बेकरी पोर्टफोलियो को मजबूती दी है।”

क्या करती है कंपनी

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1995 में हुई थी और यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स तथा बेकरी आइटम्स का निर्माण करती है। इसकी सहायक कंपनी नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड की स्थापना 2023 में हुई थी। यह RICHLITE, FUNTREAT और CRAZY CRUNCH ब्रांड्स के तहत बिस्कुट और कुकीज बनाती है। यह कंपनी राजस्थान के नीमराना स्थित एक आधुनिक ऑटोमेटेड प्लांट में काम करती है, जिसकी उत्पादन क्षमता 3,400 एमटी प्रति माह है।

ये भी पढ़ें

SBI से 60 लाख रुपये का होम लोन लेने पर कितनी बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?
कारोबार
Home Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Nov 2025 02:59 pm

Hindi News / Business / Multibagger Stock: 5 साल में दिया 56,000% रिटर्न, इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, आज भी लगा है अपर सर्किट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Rate Today: चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में क्या हैं आज 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

12वीं फेल, टॉयलेट साफ किया, वेटर बना… फिर मां की याद में खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस

Success Story
कारोबार

भारत में तेजी से बढ़ रहा सेकेंड हैंड कारों का मार्केट, जानिए कौन से ब्रांड्स और मॉडल्स पसंद कर रहे लोग

Second Hand Car Market
कारोबार

SBI से 60 लाख रुपये का होम लोन लेने पर कितनी बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?

Home Loan Calculator
कारोबार

Gold Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानिए क्या रह गए हैं दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.