Multibagger Stock: 5 साल में दिया 56,000% रिटर्न, इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, आज भी लगा है अपर सर्किट

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 28 नवंबर 2025, शुक्रवार को इक्विटी या इक्विटी में बदलने योग्य वारंट जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। कंपनी ने कहा कि फंडिंग की प्रक्रिया सभी नियमों और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सहित अनुमत मार्गों के जरिए की जा सकती है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, “बोर्ड फंड जुटाने की योजनाओं पर विचार करेगा और उपयुक्त पाए जाने पर इक्विटी शेयर या इक्विटी में बदले जा सकने वाले वारंट के माध्यम से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सहित अनुमत तरीकों से फंड-रेजिंग को मंजूरी देगा।”