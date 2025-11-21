Multibagger Stock: 5 साल में दिया 56,000% रिटर्न, इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, आज भी लगा है अपर सर्किट

इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के शेयर में अपर सर्किट लगा है। (PC: Gemini)
Multibagger Stock: भारतीय शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। इन्हीं में से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का शेयर है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन इस शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। कंपनी की एक घोषणा के बाद यह तेजी देखी जा रही है। कंपनी ने कहा है कि वह 28 नवंबर को फंडरेजिंग पर विचार करेगी। इस शेयर में लगातार पांच सत्रों से तेजी देखी जा रही है।
इस स्मॉलकैप शेयर ने पिछले 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यह शेयर 5 साल में 56,000 फीसदी रिटर्न दे चुका है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में इस शेयर की परफॉर्मेंस मिली-जुली रही है। इस शेयर में पिछले 1 महीने में 13 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में 41 फीसदी और 6 महीने में 11 फीसदी की तेजी आई है। लेकिन बीते एक साल में यह शेयर 30 फीसदी गिरा है।
इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज ने एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 28 नवंबर 2025, शुक्रवार को इक्विटी या इक्विटी में बदलने योग्य वारंट जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। कंपनी ने कहा कि फंडिंग की प्रक्रिया सभी नियमों और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सहित अनुमत मार्गों के जरिए की जा सकती है। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, “बोर्ड फंड जुटाने की योजनाओं पर विचार करेगा और उपयुक्त पाए जाने पर इक्विटी शेयर या इक्विटी में बदले जा सकने वाले वारंट के माध्यम से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सहित अनुमत तरीकों से फंड-रेजिंग को मंजूरी देगा।”
सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 29.9 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले (Q2FY25) के 14.7 करोड़ रुपये से 104% ज्यादा है। वहीं, ऑपरेशंस से राजस्व सालाना आधार पर 54% बढ़कर 286.9 करोड़ रुपये हो गया, जो Q2FY25 में 186.6 करोड़ रुपये था। EBITDA बढ़कर 14.7 करोड़ रुपये से 30.7 करोड़ रुपये हो गया। यानी 109% की वृद्धि हुई है। EBITDA मार्जिन 7.9% से बढ़कर 10.7% हो गया, जो 2.84 फीसदी का सुधार है।
सितंबर 2025 को समाप्त हाफ ईयर (H1 FY26) में कंपनी का नेट प्रॉफिट दोगुना होकर 54.7 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। जबकि पिछले साल यह 27.4 करोड़ रुपये था। राजस्व 64% बढ़कर 536.7 करोड़ रुपये हो गया, जो H1 FY25 में 326.7 करोड़ रुपये था। EBITDA 92% बढ़कर 29.2 करोड़ रुपये से 56.2 करोड़ रुपये हो गया।
इस परफॉर्मेंस पर बोलते हुए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गोयल ने कहा कि कंपनी ने डिमांड रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बदौलत मजबूत तिमाही परफॉर्मेंस दर्ज की है। उन्होंने कहा, “राजस्व सालाना आधार पर बढ़कर 66.3 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA 500% से अधिक बढ़कर 1.4 करोड़ रुपये हो गया और नेट प्रॉफिट 137% बढ़कर 2.1 करोड़ रुपये हो गया। यह लगातार वृद्धि मजबूत कंज्यूमर डिमांड, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और नर्चर वेल फूड्स के सफल इंटीग्रेशन का नतीजा है, जिसने हमारी बिस्कुट और बेकरी पोर्टफोलियो को मजबूती दी है।”
इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1995 में हुई थी और यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स तथा बेकरी आइटम्स का निर्माण करती है। इसकी सहायक कंपनी नर्चर वेल फूड्स लिमिटेड की स्थापना 2023 में हुई थी। यह RICHLITE, FUNTREAT और CRAZY CRUNCH ब्रांड्स के तहत बिस्कुट और कुकीज बनाती है। यह कंपनी राजस्थान के नीमराना स्थित एक आधुनिक ऑटोमेटेड प्लांट में काम करती है, जिसकी उत्पादन क्षमता 3,400 एमटी प्रति माह है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग