16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या हैं लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price Today: सुस्त हाजिर मांग और मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। वहीं, चांदी के वायदा भाव में भारी गिरावट देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Dec 16, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: Pexels)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार सुबह भारी गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 678 रुपये की गिरावट के साथ 1,33,452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कमजोर हाजिर मांग और फ्रेश ट्रिगर्स के अभाव में मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि, सोने की वैश्विक कीमतें रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड करती दिखी हैं। यूएस डॉलर के 2 महीने के निचले स्तर तक गिर जाने से ऐसा हुआ है।

चांदी का वायदा भाव

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 1.02 फीसदी या 2025 रुपये की गिरावट के साथ 1,95,876 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.46 फीसदी या 19.80 डॉलर की गिरावट के साथ 4,315.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.37 फीसदी या 15.78 डॉलर की गिरावट के साथ 4,289.23 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

चांदी का वैश्विक भाव

सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव मंगलवार सुबह 1.31 फीसदी या 0.83 डॉलर की गिरावट के साथ 62.76 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 2 फीसदी या 1.32 डॉलर की गिरावट के साथ 62.76 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें

Wife के साथ Post Office की इस स्कीम में खुलवाएं खाता, सिर्फ 5 साल में मिल जाएगा 6 लाख रुपये ब्याज, जानिए कैसे?
कारोबार
National Savings Certificate calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

16 Dec 2025 10:35 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या हैं लेटेस्ट प्राइस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

करप्शन के चक्रव्यूह में फंसे Arjuna Ranatunga के पास कितनी दौलत?

Arjuna Ranatunga corruption case
कारोबार

इसे कहते हैं किस्मत, घर में मिले कागज के टुकड़े की कीमत निकली 1.8 लाख

Forgotten Share Certificate Turns into Fortune
कारोबार

हर महीने 30 हजार की SIP क्या 8 साल में बना सकती है करोड़पति?

SIP Calculation
कारोबार

नेपाल जाने वालों की मौज! 10 साल बाद हटा 500 और 200 के नोट से बैन, अब बेधड़क ले जाइए 25 हजार कैश

Indian Currency in Nepal
राष्ट्रीय

जॉर्डन से दोस्ती बनी भारत के किसानों की ढाल, मोदी की कूटनीति से 25,000 करोड़ का व्यापार और खाद की टेंशन खत्म

India Jordan Relations
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.