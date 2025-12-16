Gold Silver Price Today: टूट गए सोने के भाव, चांदी में जबरदस्त गिरावट, जानिए क्या हैं लेटेस्ट प्राइस

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। (PC: Pexels)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में मंगलवार सुबह भारी गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 678 रुपये की गिरावट के साथ 1,33,452 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कमजोर हाजिर मांग और फ्रेश ट्रिगर्स के अभाव में मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि, सोने की वैश्विक कीमतें रिकॉर्ड हाई के करीब ट्रेड करती दिखी हैं। यूएस डॉलर के 2 महीने के निचले स्तर तक गिर जाने से ऐसा हुआ है।
सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में चांदी का वायदा भाव 1.02 फीसदी या 2025 रुपये की गिरावट के साथ 1,95,876 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार सुबह कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.46 फीसदी या 19.80 डॉलर की गिरावट के साथ 4,315.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.37 फीसदी या 15.78 डॉलर की गिरावट के साथ 4,289.23 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव मंगलवार सुबह 1.31 फीसदी या 0.83 डॉलर की गिरावट के साथ 62.76 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 2 फीसदी या 1.32 डॉलर की गिरावट के साथ 62.76 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
