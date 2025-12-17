17 दिसंबर 2025,

Bank Holidays: दिसंबर में अब हैं बैंकों की जमकर छुट्टियां, जरूरी काम निपटाने हैं तो देख लें यह लिस्ट

Bank Holidays This Week: इस हफ्ते बैंकों में चार छुट्टी है। बैंक की छुट्टी वाले दिन ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग बिना रुकावट के किया जा सकता है।

भारत

image

Thalaz Sharma

Dec 17, 2025

Bank Holiday

15 से 20 दिसंबर तक 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। (PC: प्र​तीकात्मक तस्वीर)

आरबीआई के अपडेटड हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार दिसंबर 2025 में कुल 19 दिन तक बैंकों की छुट्टी होगी। इस हफ्ते 15 से 20 दिसंबर के बीच बैंक चार दिन तक बंद रहेंगे। 15, 18, 19 और 20 दिसंबर को देश के अलग-अलग जोन में बैंकों की छुट्टी है। हालांकि, बैंक बंद होने के बावजूद ऑनलाइन सेवाएं व्यवस्थित रहेंगी और साथ ही आप एटीएम का उपयोग भी कर सकेंगे। अगर आप भी बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कहीं उस दिन आपके शहर में बैंक बंद ना हो।

कौन से जोन में होगी छुट्टी?

15 दिसंबर 2025 को पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के आम चुनाव होने पर ईटानगर जोन में बैंक बंद रहेंगे।
18 दिसंबर 2025 को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर शिलांग जोन में बैंक बंद रहेंगे।
19 दिसंबर 2025 को गोवा मुक्ति दिवस पर पणजी जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
20 दिसंबर 2025 को लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

21 से 31 दिसंबर तक किस दिन बंद रहेंगे बैंक?

21 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।
22 दिसंबर 2025 को लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।
24 दिसंबर 2025 को ​क्रिसमस ईव पर आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
26 दिसंबर 2025 को क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
27 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर कोहिमा और चौ​थे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।
28 दिसंबर 2025 को रविवार की छुट्टी रहेगी।
30 दिसंबर 2025 को यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
31 दिसंबर 2025 को न्यू इयर ईव/इमोइनू इरत्पा पर आइजोल और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Business / Bank Holidays: दिसंबर में अब हैं बैंकों की जमकर छुट्टियां, जरूरी काम निपटाने हैं तो देख लें यह लिस्ट

