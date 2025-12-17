Bank Holidays: दिसंबर में अब हैं बैंकों की जमकर छुट्टियां, जरूरी काम निपटाने हैं तो देख लें यह लिस्ट

21 दिसंबर 2025 को रविवार के चलते बैंकों की छुट्टी रहेगी।

22 दिसंबर 2025 को लॉसूंग/नामसूंग पर गैंगटोक जोन में बैंकों की छुट्टी रहेगी।

24 दिसंबर 2025 को ​क्रिसमस ईव पर आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

26 दिसंबर 2025 को क्रिसमस सेलिब्रेशन के चलते आइजोल, कोहिमा, शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

27 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर कोहिमा और चौ​थे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

28 दिसंबर 2025 को रविवार की छुट्टी रहेगी।

30 दिसंबर 2025 को यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि पर शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।

31 दिसंबर 2025 को न्यू इयर ईव/इमोइनू इरत्पा पर आइजोल और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे।