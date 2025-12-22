2025 Year Ender: धोखाधड़ी…सट्टेबाजी, इस साल गर्दिश में रहे कई सितारों के ‘सितारे’

यह साल कई सितारों के लिए मुश्किल भरा रहा है। (PC: Facebook)
2025 Year Ender News: साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस साल कई सेलिब्रिटीज गलत वजहों से चर्चा में रहे। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा सहित कुछ बड़े नाम जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निशाने पर आए। वहीं, कुछ को धोखाधड़ी के मामले में पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। चलिए ऐसे सितारों पर एक नजर डालते हैं, जिनके 'सितारे' 2025 में गर्दिश में रहे।
पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा सहित कुछ बड़े नाम हाल ही में तब चर्चा में आए जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। इस लिस्ट में उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रबर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा का नाम भी शामिल रहा। ED ने ऑनलाइन सट्टेबाजी 1x बेट ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की थी। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख, उर्वशी रौतेला की 2.02 करोड़, सोनू सूद की 1 करोड़, नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ और अंकुश हाजरा की 47.20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इससे पहले, क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी।
इन सेलिब्रिटीज की तरह बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े भी गलत वजह से खबरों का हिस्सा बने। दोनों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे और उत्तर प्रदेश के बागपत में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। दरअसल, बॉलीवुड के 'बाबूजी' यानी आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े इस सोसाइटी के ब्रांड एंबेसडर थे। FIR में इन दोनों सहित सहित 22 नाम हैं। खबरों की मानें तो यह कंपनी ग्रामीणों को निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करती थी। इस तरह, 500 से ज्यादा लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए की उगाही की गई। आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े का नाम हरियाणा से जुड़े एक और मामले में भी सामने आया था।
बॉलीवुड के 'सर्किट' यानी अरशद वारसी भी इस साल गलत वजह से खबरों में रहने वालों की लिस्ट में शामिल रहे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया। दरअसल, दोनों पर साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में पंप एंड डंप के जरिए निवेशकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। सेबी ने मार्केट से बैन के साथ-साथ दोनों पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया। पंप एंड डंप की बात करें, तो यह एक धोखाधड़ी वाली रणनीति है। इसके तहत किसी कंपनी के शेयर की कीमत को गलत तरह से बढ़ाया जाता है। जैसे कि कोई झूठी खबर फैलाकर ही कंपनी में किसी बड़ी हस्ती का निवेश है या कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, आदि। इसके बाद जब कंपनी के शेयर चढ़ जाते हैं, तो ऐसा करने वाले अपने शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। जबकि आम निवेशकों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि झूठी खबरों से चढ़े शेयर ज्यादा समय तक ऊपर नहीं रह पाते।
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में खबरों में रहे। जानकारी के अनुसार, बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने दोनों पर धोखा देने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कोठारी का कहना है कि शिल्पा और राज ने 60 करोड़ की लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में उन्हें धोखा दिया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि, शिल्पा और राज आरोपों को बेबुनियाद करार देते आए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी आधार के इस मामले को आपराधिक रंग दिया जा रहा है।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ इस साल राजस्थान में FIR दर्ज हुई। हालांकि, इस मामले में सीधे उनका नाम आना कुछ अटपटा जरूर था। लेकिन यह मामला सेलिब्रिटीज को सीख की तरह है कि विज्ञापन भी सोच-समझकर करने चाहिए। दरअसल, भरतपुर निवेशी एक व्यक्ति ने अपनी अलकाजर कार में खराबी के चलते शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण को भी पक्षकार बनाया, क्योंकि वे कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे। शाहरुख और दीपिका ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिल गई। कोर्ट ने FIR की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
कुछ अन्य दिग्गज स्टार्स ED के निशाने पर आए। अवैध सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित कुछ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस की FIR के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले आगे बढ़ाया। इसके बाद शुरू हुआ सफाई का सिलसिला। विजय देवरकोंडा की तरफ से कहा गया कि उन्होंने केवल स्किल्स आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म A23 का प्रचार किया, जो 2023 में समाप्त हो गया था। प्रकाश राज ने 2016 में ऐसे ऐप्स के प्रचार की बात कबूली, लेकिन यह भी कहा कि बाद में उन्हें अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने दूरी बना ली। राणा दग्गुबाती ने कुछ भी गलत न करने की बात कही।
चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि इन सेलिब्रिटीज के पास कितनी दौलत है। युवराज सिंह की नेटवर्थ करीब 320 करोड़ बताई जाती है। जबकि रॉबिन उथप्पा 110 करोड़ के मालिक हैं। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद के पास करीब 140 करोड़ की संपत्ति है। इस मामले में उर्वशी रौतेला सोनू सूद से काफी आगे हैं, उनकी नेटवर्थ 230 से 240 करोड़ रुपए के आसपास है। बॉलीवुड के बाबूजी आलोक नाथ की संपत्ति का आंकड़ा तीन साल पहले तक 75-80 करोड़ रुपए था। वहीं, श्रेयस तलपड़े की नेटवर्थ 37 करोड़ रुपए है। अरशद वारसी 325 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। इसी तरह, शिल्पा शेट्टी की नेटवर्थ 140 करोड़, शाहरुख खान की नेटवर्थ, 12,490 और दीपिका पादुकोण की कुल दौलत 500 करोड़ रुपए की है। विजय देवरकोंडा के पास 55 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। राणा दग्गुबाती 45 करोड़ और प्रकाश राज 35-40 करोड़ के मालिक हैं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025