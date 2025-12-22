2025 Year Ender: धोखाधड़ी…सट्टेबाजी, इस साल गर्दिश में रहे कई सितारों के ‘सितारे’

बॉलीवुड के 'सर्किट' यानी अरशद वारसी भी इस साल गलत वजह से खबरों में रहने वालों की लिस्ट में शामिल रहे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया। दरअसल, दोनों पर साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में पंप एंड डंप के जरिए निवेशकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। सेबी ने मार्केट से बैन के साथ-साथ दोनों पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया। पंप एंड डंप की बात करें, तो यह एक धोखाधड़ी वाली रणनीति है। इसके तहत किसी कंपनी के शेयर की कीमत को गलत तरह से बढ़ाया जाता है। जैसे कि कोई झूठी खबर फैलाकर ही कंपनी में किसी बड़ी हस्ती का निवेश है या कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला है, आदि। इसके बाद जब कंपनी के शेयर चढ़ जाते हैं, तो ऐसा करने वाले अपने शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। जबकि आम निवेशकों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि झूठी खबरों से चढ़े शेयर ज्यादा समय तक ऊपर नहीं रह पाते।