कारोबार

Bank Holidays: क्या आज बंद हैं बैंक? इस हफ्ते भी कुछ दिन नहीं होगा कामकाज, देख लें लिस्ट

Bank holidays this week: यदि इस हफ्ते आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो यह जानना बेहतर रहेगा कि बैंक कब बंद रहेंगे। आरबीआई के अनुसार, इस हफ्ते भी बैंकों में कुछ छुट्टियां हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 22, 2025

Bank Holidays

इस हफ्ते भी बैंकों में कुछ दिन कामकाज नहीं होगा। (PC:AI)

RBI bank holiday list: इस नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ही साल 2025 खत्म होने के और करीब पहुंच गया है। इस हफ्ते भी बैंक कुछ दिन बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकों में छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है। आरबीआई के अनुसार, इस हफ्ते साप्ताहिक अवकाश सहित कुछ दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बैंकों में छुट्टियां अलग-अलग राज्यों, त्योहारों के हिसाब से होती हैं। इसलिए, यह जानना अच्छा रहता है कि बैंक, कहां और कब बंद हैं।

22-24 को यहां बैंक बंद

आज यानी 22 दिसंबर को सिक्कम में बैंक बंद हैं। लोसूंग/नामसूंग फेस्टिवल के चलते यहां बैंकों में कामकाज नहीं होगा। लोसूंग/नामसूंग फसल कटाई का त्योहार और नव वर्ष उत्सव है। इसी तरह, 24 दिसंबर को आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी क्रिसमस ईव के उपलक्ष्य में रहेगी।

25 को सभी जगह छुट्टी

25 दिसंबर को क्रिसमस है और इस दिन कहीं भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा। पूरे देश में बैंक 25 दिसंबर को बंद रहेंगे। 26 दिसंबर को भी कुछ जगह बैंकों में छुट्टी रहेगी। आइजोल, कोहिमा और शिलांग में बैंक क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बंद रहेंगे।

27-28 को अवकाश

27 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए बैंकों में अवकाश रहेगा। मौजूद व्यवस्था के तहत बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। 28 दिसंबर को रविवार है और बैंकों में अवकाश रहेगा। इस तरह अगर अलग-अलग राज्यों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश मिलाकर देखें तो बैंक 7 में से छह दिन बंद रहेंगे। छुट्टी के मौके पर बैंक शाखाओं में भले ही कोई कामकाज न हो, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग चलती रहेगी। ग्राहक बैंकों की तरफ से मिलने वालीं ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

ऐसे घोषित होती है छुट्टी

RBI देश के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर बैंक की छुट्टियां घोषित करता है। इसलिए, अलग-अलग इलाकों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग होती हैं। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सभी बैंकों में एक साथ छुट्टी रहती है। त्योहारों के अलावा, बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवार को भी बंद रहते हैं। बैंक कर्मी पिछले काफी समय से हर शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई को इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना होगा।

Updated on:

22 Dec 2025 08:51 am

Published on:

22 Dec 2025 08:49 am

Hindi News / Business / Bank Holidays: क्या आज बंद हैं बैंक? इस हफ्ते भी कुछ दिन नहीं होगा कामकाज, देख लें लिस्ट

