Bank Holidays: क्या आज बंद हैं बैंक? इस हफ्ते भी कुछ दिन नहीं होगा कामकाज, देख लें लिस्ट

RBI देश के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर बैंक की छुट्टियां घोषित करता है। इसलिए, अलग-अलग इलाकों में बैंक की छुट्टियां अलग-अलग होती हैं। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सभी बैंकों में एक साथ छुट्टी रहती है। त्योहारों के अलावा, बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवार को भी बंद रहते हैं। बैंक कर्मी पिछले काफी समय से हर शनिवार को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। वित्त मंत्रालय और आरबीआई को इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना होगा।