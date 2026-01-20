Healthy Brain Tips: 90 पार, फिर भी दिमाग कंप्यूटर जैसी रफ्तार में, जानिए Warren Buffett का माइंड-फिटनेस फॉर्मूला

Healthy Brain Tips: 90 की उम्र पार करने के बाद जहां ज्यादातर लोग आराम की ज़िंदगी चुन लेते हैं, वहीं Oracle of Omaha Warren Buffett आज भी अरबों डॉलर के फैसले ले रहे हैं।Berkshire Hathaway को एक्टिवली मैनेज करना और बड़े-बड़े डील्स साइन करना उनकी शार्प सोच को दर्शाता है।हैरानी इस बात की नहीं कि वे कितने अमीर हैं, बल्कि यह है कि इस उम्र में भी उनका दिमाग कंप्यूटर जैसी रफ्तार से काम करता है।न कोई महंगे सप्लीमेंट्स, न ही जटिल माइंड हैक्स फिर भी उनका फोकस, क्लैरिटी और डिसीजन-मेकिंग कमाल की है।सालों की रिसर्च के बाद सामने आते हैं उनके ऐसे माइंड-फिटनेस सीक्रेट्स, जिन्हें कोई भी अपनाकर दिमाग को लंबे समय तक फिट रख सकता है।