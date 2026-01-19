Brain Health: क्या आप भी नाम भूल जाते हैं? तो हो सकती है गंभीर समस्या, अभी जानें दिमाग को सुपरफास्ट बनाने वाली 5 एक्सरसाइज

अक्सर हम सब इसको सामान्य समझकर टालते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपकी छोटी सी समस्या जिसे आप आदत सोचकर टाल देते हैं, यह काफी बड़ी हो सकती है अगर इसकी सही पहचान न की जाए। यह कब ब्रेन फोग बनकर आपके मस्तिष्क को जमा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आइये जानते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी बातें भूलना, कुछ याद नहीं रहना किसका संकेत होता है? इससे कौन सी गंभीर समस्या होती है? कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए? इसके बचाव के लिए आपको अपने स्तर पर क्या करना चाहिए?