स्वास्थ्य

Brain Health: क्या आप भी नाम भूल जाते हैं? तो हो सकती है गंभीर समस्या, अभी जानें दिमाग को सुपरफास्ट बनाने वाली 5 एक्सरसाइज

Brain Health: अपने आस-पास आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत जल्दी बातें भूल जाते हैं। आइये जानते हैं कि ऐसा किस कारण से हो सकता है? यह कौन सी बीमारी का संकेत होता है और इससे बचने के लिए कौन सी 5 एक्सरसाइज बढ़िया रहती हैं?

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 19, 2026

Brain Health

Brain Health (image- gemini AI)

Brain Health: आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि उनको नाम याद नहीं रहते या कहें कि किसी नए आदमी से जब वे मिलते हैं तो उनका नाम तो पूछ लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, कुछ समय बाद ही वे भूल जाते हैं कि उनका नाम क्या था या वे कहां से थे? कई बार आप कुछ पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो उसको 3 से 4 बारनिरंतर देखने के बाद भी आपको यह पता नहीं होता है कि आपने क्या देखा?

अक्सर हम सब इसको सामान्य समझकर टालते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपकी छोटी सी समस्या जिसे आप आदत सोचकर टाल देते हैं, यह काफी बड़ी हो सकती है अगर इसकी सही पहचान न की जाए। यह कब ब्रेन फोग बनकर आपके मस्तिष्क को जमा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आइये जानते हैं कि ऐसी छोटी-छोटी बातें भूलना, कुछ याद नहीं रहना किसका संकेत होता है? इससे कौन सी गंभीर समस्या होती है? कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए? इसके बचाव के लिए आपको अपने स्तर पर क्या करना चाहिए?

बार-बार छोटी-छोटी बातें भूलना किसका संकेत होता है?(Memory Loss Reasons)

ज्यादातर लोगों के साथ यह होता है कि कोई नाम उनकी जुबान पर तो होता है लेकिन उनको याद नहीं आता है या कई बार चंद समय पहले की घटना भी हम भूल जाते हैं। बात करते समय कई बार तो यह ही भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे, ऐसा कई समस्याओं का संकेत हो सकता है।

  • तनाव
  • नींद की कमी होना
  • शरीर में पोषक तत्वों में विटामिन की कमी होना

छोटी-छोटी बातें याद नहीं रहना कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है?(Mental Wellness)

  • डिमेंशिया या अल्जाइमर
  • थायराइड (Hypothyroidism)
  • ब्रेन फोग
  • एंग्जायटी या डिप्रेशन

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?(Doctor Advice for Memory)

  • रोजाना के काम भी मुश्किल से हों
  • रास्ता भूल जाना
  • गैस या दरवाजा बंद करना भूल जाना
  • बिना वजह चिड़चिड़ा होना

दिमाग को 'सुपरफास्ट' बनाने वाली 5 एक्सरसाइज?(Mental Focus Exercises)

  • रोजाना 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें।
  • बड़ी जानकारी को छोटे टुकड़ों में याद करें।
  • चलते समय या कुछ काम करते समय उल्टी गिनती गिनने का अभ्यास करें।
  • किसी चीज को 30 सेकंड देखने के बाद आंख बंद करके उसको ध्यान में लाएं।
  • नई भाषा या वाद्य यंत्र सीखने की कोशिश करें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

