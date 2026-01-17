Bacteria Treatment: महंगी एंटीबायोटिक दवाओं से मिलेगा छुटकारा! पुराने घाव होंगे EET Neutralization से ठीक

आज विज्ञान ने अपने क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली है, लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन पर दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। इन्हीं को 'सुपरबग' कहा जाता है और कहीं न कहीं इनकी वजह से ही हल्का सा घाव भी कई बार लंबे समय तक ठीक नहीं होता है। लेकिन अभी Phys.org पर प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अब वैज्ञानिकों ने जो तकनीक बनाई है, उसमें बैक्टीरिया को सीधे शॉक देने के बजाय उसकी ऊर्जा खत्म करने पर जोर दिया है, जिससे घाव कितना भी पुराना और बड़ा क्यों न हो, बैक्टीरिया का मरना निश्चित होता है। इस तकनीक को 'एक्स्ट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट (EET) न्यूट्रलाइजेशन' कहा जाता है।