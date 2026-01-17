Winter Health: सर्दियों में बढ़ा हुआ बीपी कहीं आपकी किडनी को बिगाड़ तो नहीं रहा? जानें हाई ब्लड प्रेशर और किडनी का संबंध

Winter Health: सर्दी का मौसम आता नहीं है कि स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। किसी की पुरानी बीमारी लौट आती है तो किसी को नई बीमारी हो जाती है। बीमारियों के नाम याद करना उनके इलाज से ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये होती ही इतनी ज्यादा संख्या में हैं। इन्हीं बीमारियों में से एक है सर्दियों के मौसम में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जो कहीं न कहीं हमारी किडनी के लिए समस्या बढ़ा देता है।