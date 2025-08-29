Blood Pressure Calculator: अब ऑनलाइन टूल से मिनटों में होगा हाई बीपी का इलाज, जानें कैसे

Blood Pressure Treatment Calculator: हाई ब्लड प्रेशर आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बन गया है। इसे साइलेंट किलर भी कह सकते है क्योंकि शुरुआती दौर में इसका कोई लक्षण दिखाती नहीं देता है। जब तक मरीज को इसके बारे में पता चलता है, तब तक यह दिल का दौरा, स्ट्रोक या गुर्दे की समस्या जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन चुकी होती है। दुनिया भर में लगभग 1.3 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर का सामना कर रहें हैं। साथ ही इसकी वजह से हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की मौत भी हो जाती है।