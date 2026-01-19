Herbal Tea Vs Coffee: दिमाग को रॉकेट की तरह चलाना है या पेट को रखना है साफ? जानिए आपके लिए कौन सी मॉर्निंग ड्रिंक है बेस्ट

Herbal Tea Vs Coffee: सुबह की शुरुआत में हर्बल टी या कॉफी में से क्या चुना जाए यह सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि दिमाग और पाचन से जुड़ा अहम फैसला भी है। National Library of Medicine (NLM) में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को तेजी से एक्टिव करने और फोकस बढ़ाने में मदद करता है, जबकि हर्बल टी पाचन तंत्र को शांत रखने, सूजन कम करने और शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक मानी जाती है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि कौन बेहतर है, बल्कि यह है कि आपकी बॉडी और लाइफस्टाइल के लिए सुबह की कौन-सी ड्रिंक ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, जानिए यहां