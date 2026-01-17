Deforestation Due to Coffee Production: जंगलों की कीमत पर एक कप कॉफी? जानिए क्यों सुबह की पहली चुस्की पर्यावरण के लिए बड़ा है खतरा

एक कप कॉफी और प्रदूषण का गणित आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र एक किलोग्राम रोस्टेड कॉफी तैयार करने में करीब 40 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। गंभीर बात यह है कि कॉफी के कुल प्रदूषण (कार्बन फुटप्रिंट) का 75 से 91 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर खेती के चरण से आता है।कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आज बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया जा रहा है। नतीजा यह है कि हमारी जैव-विविधता खत्म हो रही है और वे 'कार्बन सिंक' (जंगल) नष्ट हो रहे हैं जो पर्यावरण को संतुलित रखते थे।