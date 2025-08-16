Gut Friendly Breakfast : हेल्दी गट के लिए AIIMS के डॉक्टर ने बताए 8 बेस्ट ब्रेकफास्ट, जानें क्या है लिस्ट में

Gut Friendly Breakfast : क्या आप जानते हैं कि लोकप्रिय दक्षिण भारतीय ब्रेकफास्ट जैसे इडली, सांभर और नारियल की चटनी वास्तव में अपनी सामग्री और बनाने की विधि के कारण कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं? इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट में एम्स और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कहा कि यह पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता गट के बैक्टीरिया को बढ़ाता है।