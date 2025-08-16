Patrika LogoSwitch to English

Gut Friendly Breakfast : हेल्दी गट के लिए AIIMS के डॉक्टर ने बताए 8 बेस्ट ब्रेकफास्ट, जानें क्या है लिस्ट में

Top 8 Breakfasts for Healthy Gut : एम्स के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने स्वस्थ ब्रेकफास्ट बताए हैं। दक्षिण भारतीय सांभर, इडली और नारियल की चटनी... गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट द्वारा सुझाए गए स्वस्थ आंत के लिए सबसे अच्छे नाश्ते के विकल्प यहां दिए गए हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 16, 2025

Gut Friendly Breakfast
Gut Friendly Breakfast : हेल्दी गट के लिए AIIMS के डॉक्टर ने बताए 8 बेस्ट ब्रेकफास्ट, जानें क्या है लिस्ट में (फोटो सोर्स : Freepik)

Gut Friendly Breakfast : क्या आप जानते हैं कि लोकप्रिय दक्षिण भारतीय ब्रेकफास्ट जैसे इडली, सांभर और नारियल की चटनी वास्तव में अपनी सामग्री और बनाने की विधि के कारण कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं? इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट में एम्स और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कहा कि यह पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता गट के बैक्टीरिया को बढ़ाता है।

उन्होंने गट के फ्रेंडली (Gut Friendly Breakfast) और स्वस्थ नाश्ते के कई विकल्प भी साझा किए। सौरभ सेठी ने 8 ऐसे नाश्ते बताए जो वे अपने मरीजों को स्वस्थ आंत (Healthy Gut) के लिए सजेस्ट करते है। जानिए इनमें से आप सुबह में कौन सा ब्रेकफास्ट करते हैं?

Top 8 Breakfasts for Healthy Gut : अपनी पोस्ट में उन्होंने स्वस्थ आंत (Healthy Gut) के लिए 8 बेहतरीन ब्रेकफास्ट के विकल्प बताए और उनके फायदे भी बताए

1. ग्रीक योगर्ट, बेरीज और चिया सीड्स

    • प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा-3 के साथ
    • सूक्ष्मजीवों के संतुलन को बनाए रखता है और सूजन कम करता है

    2. ओटमील, अलसी, हल्का हरा केला

      • घुलनशील फाइबर, अच्छे आंत बैक्टीरिया के लिए प्रीबायोटिक्स
      • Blood Sugar को स्थिर करता है और मल की स्थिरता में सुधार करता है

      3. वेजी ऑमलेट, मल्टीग्रेन टोस्ट

        • लीन प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और विटामिन
        • आपको भरा हुआ रखता है, आंत की गतिशीलता को बढ़ावा देता है और स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है

        4. अंडे, नाइट्रेट-मुक्त प्रोसेस्ड चिकन या टर्की सॉसेज, होल ग्रिन टोस्ट

          • प्रोटीन, स्वस्थ वसा और फाइबर युक्त कार्ब्स
          • अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए एवोकाडो के साथ मिलाएं

          5. सांभर और नारियल की चटनी के साथ इडली

            • फर्मेन्टेड , फाइबर और वनस्पति प्रोटीन
            • पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता जो आंत के बैक्टीरिया को ऊर्जा देता है

            6. टोफू स्क्रैम्बल और तली हुई सब्ज़ियां

              • वनस्पति-आधारित प्रोटीन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स
              • फाइबर से भरपूर और आसानी से पचने वाला

              7. साबुत अनाज वाला एवोकाडो टोस्ट

                • फाइबर, स्वस्थ वसा और प्रतिरोधी स्टार्च
                • तृप्ति और आंत के सूक्ष्मजीवों की विविधता को बढ़ावा देता है

                8. सब्जियों और मूंगफली के साथ पोहा

                  • चपटा चावल, फाइबर और वनस्पति प्रोटीन
                  • हल्का, पोषक तत्वों से भरपूर और आंत के लिए अनुकूल

                  उन्होंने आगे कहा, सबसे अच्छे आंत के ब्रेकफास्ट में 4 'पी' शामिल हैं: प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और पॉलीफेनोल्स।

