Gut Friendly Breakfast : हेल्दी गट के लिए AIIMS के डॉक्टर ने बताए 8 बेस्ट ब्रेकफास्ट, जानें क्या है लिस्ट में

Gut Friendly Breakfast : क्या आप जानते हैं कि लोकप्रिय दक्षिण भारतीय ब्रेकफास्ट जैसे इडली, सांभर और नारियल की चटनी वास्तव में अपनी सामग्री और बनाने की विधि के कारण कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं? इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट में एम्स और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने कहा कि यह पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता गट के बैक्टीरिया को बढ़ाता है।
उन्होंने गट के फ्रेंडली (Gut Friendly Breakfast) और स्वस्थ नाश्ते के कई विकल्प भी साझा किए। सौरभ सेठी ने 8 ऐसे नाश्ते बताए जो वे अपने मरीजों को स्वस्थ आंत (Healthy Gut) के लिए सजेस्ट करते है। जानिए इनमें से आप सुबह में कौन सा ब्रेकफास्ट करते हैं?
Top 8 Breakfasts for Healthy Gut : अपनी पोस्ट में उन्होंने स्वस्थ आंत (Healthy Gut) के लिए 8 बेहतरीन ब्रेकफास्ट के विकल्प बताए और उनके फायदे भी बताए
उन्होंने आगे कहा, सबसे अच्छे आंत के ब्रेकफास्ट में 4 'पी' शामिल हैं: प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और पॉलीफेनोल्स।