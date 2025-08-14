Oils for Body Massage : सर से पैर तक सम्पूर्ण सेहत के लिए 5 बेस्ट मसाज ऑयल

Oils for Body Massage : मालिश एक उपचार का तरीका है जो 200 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है। यह आयुर्वेद के कारण भारत में तो लोकप्रिय है ही लेकिन यह अन्य संस्कृतियों का भी हिस्सा रही है। मालिश चिकित्सा जिसमें मूल रूप से तेल लगाने के बाद मांसपेशियों को गूंथना शामिल है कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने, नींद की गुणवत्ता बढ़ाने, शरीर को सुडौल बनाने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करने और पेट की समस्याओं को रोकने में भी मदद कर सकती है। लेकिन मालिश से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए, सही मालिश तेल चुनना जरूरी है। हर तेल के अपने अलग गुण होते हैं और वे आपको अलग-अलग तरीकों से मदद कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हैं 5 अच्छे मालिश करने के तेल