Oils for Body Massage : सर से पैर तक सम्पूर्ण सेहत के लिए 5 बेस्ट मसाज ऑयल

Oils for Body Massage : मालिश एक उपचार का तरीका है जो 200 से भी ज्यादा सालों से चली आ रही है। यह आयुर्वेद के कारण भारत में तो लोकप्रिय है ही लेकिन यह अन्य संस्कृतियों का भी हिस्सा रही है। मालिश चिकित्सा जिसमें मूल रूप से तेल लगाने के बाद मांसपेशियों को गूंथना शामिल है कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने, नींद की गुणवत्ता बढ़ाने, शरीर को सुडौल बनाने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करने और पेट की समस्याओं को रोकने में भी मदद कर सकती है। लेकिन मालिश से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए, सही मालिश तेल चुनना जरूरी है। हर तेल के अपने अलग गुण होते हैं और वे आपको अलग-अलग तरीकों से मदद कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हैं 5 अच्छे मालिश करने के तेल
जैतून का तेल हल्की मालिश के लिए अच्छा माना है क्योंकि यह त्वचा में बहुत धीरे-धीरे अवशोषित होता है। यह तेल आपकी मांसपेशियों को आराम देने और नमी बनाए रखने के लिए बेहतरीन है। यह रक्त संचार को भी बढ़ाता है, दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और किसी भी तरह के दर्द या सूजन को कम करता है। इसके अलावा इस तेल को नियमित रूप से लगाने से आपकी त्वचा ऑक्सीडेटिव तनाव से सुरक्षित रहती है।
स्वस्थ हड्डियां स्वस्थ जीवन की नींव होती हैं और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तिल के तेल से बेहतर कुछ नहीं है। यह तिल से प्राप्त होता है जो कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्वस्थ ओमेगा-3 वसा और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करने में भी मदद करता है और इसमें मौजूद विटामिन ई स्ट्रेच मार्क्स को कम कर सकता है और बढ़ती उम्र को रोक सकता है।
नारियल का तेल खाना पकाने के लिए तो अच्छा नहीं है लेकिन यह त्वचा को नमी प्रदान करने में भी मदद करता है। लोग इसे चमकदार बालों के लिए अपने बालों पर लगाते रहे हैं। यह प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी, कवकरोधी और मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर होता है जो आपकी त्वचा को साफ करने में मदद करता है। इस तेल का उपयोग क्लींजर और लिप बाम के रूप में भी किया जा सकता है।
बादाम का तेल एक बहुत ही लोकप्रिय मालिश करने को तेल है। यह हल्का पीला तेल ज्यादा चिपचिपा नहीं होता और इसकी गंध भी कम होती है। यह हाथों को त्वचा पर आसानी से लगाने देता है और जल्दी अवशोषित हो जाता है। इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है जो त्वचा को धूप से होने वाले नुकसान और समय से पहले बुढ़ापे से बचा सकता है।
सरसों का तेल थोड़ा चिपचिपा हो सकता है लेकिन यह मालिश के लिए सबसे अच्छे तेलों में से एक है। यह सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। त्वचा पर गर्म सरसों का तेल लगाने से खासकर सर्दियों में शुष्क त्वचा को रोका जा सकता है। इसमें मौजूद यौगिक कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा कर सकते हैं, सूक्ष्मजीवों के विकास को रोक सकते हैं और बालों और त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
सुबह नहाने से 30 मिनट पहले अपने शरीर की मालिश करने का सही समय होता है । अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लें और 15 मिनट तक अपने पूरे शरीर की धीरे-धीरे मालिश करें, जिससे तेल त्वचा में समा जाए। प्रअच्छे परिणामों के लिए एक महीने तक ऐसा करें।