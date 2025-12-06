Tooth Pain Hacks: दांतों का दर्द मिनटों में गायब, किचन में ही छिपे हैं राहत के ये 9 आसान उपाय

Gum pain home treatment|फोटो सोर्स – Freepik
Tooth Pain Hacks: दांतों का अचानक उठने वाला दर्द पूरे दिन का चैन छीन लेता है, लेकिन हर बार डेंटिस्ट के पास दौड़ना जरूरी नहीं होता। आपके किचन में ही ऐसे कई प्राकृतिक उपाय मौजूद हैं जो कुछ ही मिनटों में राहत देने की ताकत रखते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ये घरेलू नुस्खे सूजन, जलन और तेज दर्द तीनों पर असर दिखाते हैं। अगर आप फौरन आराम पाना चाहते हैं, तो ये आसान टिप्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं।
लहसुन में मौजूद एलिसिन में एंटीबैक्टीरियल और हल्के दर्द कम करने वाले गुण होते हैं। एक कली को कूटकर सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। कुछ ही देर में आराम महसूस होगा।
लौंग में मौजूद यूजेनॉल नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है। रुई में थोड़ा सा लौंग का तेल लगाकर दर्द वाले दांत या मसूड़े पर कुछ मिनट रखें। इससे दर्द शांत होता है और सूजन भी कम होने लगती है।
प्याज को हल्का सा चबाने या उसका रस लगाने से दर्द में आराम मिल सकता है, क्योंकि प्याज में नैचुरल एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को कम करते हैं।
आधे चम्मच नमक को गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में दो–तीन बार कुल्ला करें। यह इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करता है और मसूड़ों की सूजन घटाने में मदद करता है।
बर्फ को किसी पतले कपड़े में लपेटकर गाल के बाहर उस जगह पर रखें जहाँ दर्द हो रहा हो। 10–15 मिनट का यह ठंडा सेंक नसों को सुन्न करता है और सूजन को कम करता है।
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन और बैक्टीरिया दोनों पर असर डालता है। हल्दी पाउडर को पानी या सरसों के तेल के साथ मिलाकर दांत पर लगाने से राहत मिलती है।
पुदीना दर्द शांत करने में मदद करता है और हल्की ठंडक देता है। टी बैग को फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और फिर उसे दर्द वाली जगह पर रखें।
दोनों को समान मात्रा में पीसकर पेस्ट बना लें। इसे रुई पर लगाकर प्रभावित स्थान पर रखें। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक की तरह काम करता है और तेज़ राहत देता है।
गुड़हल की ताजा पत्तियों को पीसकर तैयार पेस्ट मसूड़ों या दर्द वाले दांत पर लगाएं। इसमें सूजन कम करने और इन्फेक्शन रोकने के गुण पाए जाते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
