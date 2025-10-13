Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Laung For Heart: लौंग खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होने के चांसेज, शोध में दावा, जानिए कैसे करें सेवन

Laung For Heart: रसोई का यह मसाला दिल की सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। हाल ही में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लौंग में पाए जाने वाले तत्व दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 13, 2025

cloves,Cloves for heart health,Natural ways to lower cholesterol,Benefits of cloves

Eugenol health benefits|फोटो सोर्स – Patrika.com

Laung For Heart: लौंग, जिसे Syzygium aromaticum के फूल की कली माना जाता है, न केवल अपने स्वाभाविक सुगंध और औषधीय गुणों के लिए बल्कि आयुर्वेदिक उपयोगों के लिए भी बेहद ही लोकप्रिय है। रसोई का यह मसाला दिल की सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। हाल ही में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लौंग में पाए जाने वाले तत्व दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में जानिए कि कैसे लौंग हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद है और इसे सही तरीके से कैसे सेवन किया जा सकता है।

Benefits For Laung: लौंग कैसे सुधार सकता है दिल की सेहत- स्टडी

कोलेस्ट्रॉल और LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) कम


Journal of Clinical and Diagnostic Research में छपी एक स्टडी के मुताबिक, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, उन्हें जब लौंग का सेवन करवाया गया, तो उनके कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) में साफ कमी देखी गई। लौंग में मौजूद सूजन को कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसके पीछे मुख्य कारण थे।

दिल से जुड़े संकेतों में सुधार


Journal of Food Technology and Preservation में प्रकाशित एक रिसर्च में देखा गया कि लौंग और अदरक के अर्क का सेवन करने वाले जानवरों में कोलेस्ट्रॉल और LDL का स्तर घटा। इससे यह संकेत मिलता है कि लौंग का सेवन दिल की सूजन को कम करने और लिपिड लेवल को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है।

धमनियों में प्लाक जमने से रोकथाम


लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व LDL ऑक्सीडेशन को रोक सकता है। जब LDL ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब वही धमनियों में जमा होकर प्लाक बनाता है, जिससे दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में लौंग का सेवन इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस से बचा सकता है।

लौंग को डाइट में कैसे शामिल करें

  • लौंग का तेल: लौंग के तेल की कुछ बूंदों का उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि लौंग का तेल अत्यंत सघन होता है, इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग करें।
  • लौंग की चाय: एक साबुत लौंग को 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी में उबालें। यह हल्की चाय रोजाना पी जा सकती है, जो हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक मानी जाती है।
  • खाने में उपयोग: पिसी हुई लौंग को सब्जियों, करी, सूप, मिठाइयों या स्मूदी में मिलाया जा सकता है। एक बार में एक लौंग पर्याप्त होती है जिससे इसके संभावित लाभ मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Heart Failure का खतरा किन लोगों में ज्यादा है? जानिए क्या डेली लाइफस्टाइल बन रही है इसकी बड़ी वजह
स्वास्थ्य
heart failure,heart disease,heart failure, health news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 01:54 pm

Hindi News / Lifestyle News / Laung For Heart: लौंग खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होने के चांसेज, शोध में दावा, जानिए कैसे करें सेवन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Wallet in Back Pocket Side Effects : पीछे की पॉकेट में वॉलेट रखना सही या गलत? जानिए रिसर्च क्या कहता है

Wallet in Back Pocket Side Effects, Back pain, neck pain, wallet kis pocket me rakhna chahiye,
लाइफस्टाइल

Alcohol Safe Limit : कैसे एक बूंद शराब भी हो सकती है जानलेवा, WHO की रिपोर्ट पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Alcohol Safe Limit
लाइफस्टाइल

Winter Health Tips: सर्द मौसम में बीमारियों से बचने का आसान तरीका, खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टिंग फूड्स

Winter Immunity Booster Superfoods, Immunity Booster Foods,
लाइफस्टाइल

Cancer Risk: सावधान! आपकी रसोई में छुपा है कैंसर का खतरा, जानिए कौन-सी चीजें हैं जिम्मेदार

Cancer Risk Foods, Cancer Risk,Cancer Risk Foods In kitchen,
लाइफस्टाइल

Right Time to Eat Curd : जानें दही खाने का सही समय और इसके जबरदस्त फायदे

Right Time to Eat Curd
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.