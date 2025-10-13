Laung For Heart: लौंग खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होने के चांसेज, शोध में दावा, जानिए कैसे करें सेवन

Eugenol health benefits|फोटो सोर्स – Patrika.com
Laung For Heart: लौंग, जिसे Syzygium aromaticum के फूल की कली माना जाता है, न केवल अपने स्वाभाविक सुगंध और औषधीय गुणों के लिए बल्कि आयुर्वेदिक उपयोगों के लिए भी बेहद ही लोकप्रिय है। रसोई का यह मसाला दिल की सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। हाल ही में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लौंग में पाए जाने वाले तत्व दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में जानिए कि कैसे लौंग हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद है और इसे सही तरीके से कैसे सेवन किया जा सकता है।
Journal of Clinical and Diagnostic Research में छपी एक स्टडी के मुताबिक, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, उन्हें जब लौंग का सेवन करवाया गया, तो उनके कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) में साफ कमी देखी गई। लौंग में मौजूद सूजन को कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसके पीछे मुख्य कारण थे।
Journal of Food Technology and Preservation में प्रकाशित एक रिसर्च में देखा गया कि लौंग और अदरक के अर्क का सेवन करने वाले जानवरों में कोलेस्ट्रॉल और LDL का स्तर घटा। इससे यह संकेत मिलता है कि लौंग का सेवन दिल की सूजन को कम करने और लिपिड लेवल को संतुलित रखने में सहायक हो सकता है।
लौंग में मौजूद यूजेनॉल नामक तत्व LDL ऑक्सीडेशन को रोक सकता है। जब LDL ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब वही धमनियों में जमा होकर प्लाक बनाता है, जिससे दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में लौंग का सेवन इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस से बचा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य