Laung For Heart: लौंग खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होने के चांसेज, शोध में दावा, जानिए कैसे करें सेवन

Laung For Heart: लौंग, जिसे Syzygium aromaticum के फूल की कली माना जाता है, न केवल अपने स्वाभाविक सुगंध और औषधीय गुणों के लिए बल्कि आयुर्वेदिक उपयोगों के लिए भी बेहद ही लोकप्रिय है। रसोई का यह मसाला दिल की सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। हाल ही में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लौंग में पाए जाने वाले तत्व दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में जानिए कि कैसे लौंग हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद है और इसे सही तरीके से कैसे सेवन किया जा सकता है।