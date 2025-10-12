ट्रंप 74 के और उनका दिल 60 साल का, जानें कैसे 14 साल जवान हुआ उनका Heart

Donald Trump Health Report (photo- x @ Bo Loudon)
Donald Trump Heart Health: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं, बल्कि उनकी बेहतरीन सेहत है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप की “कार्डियक एज” (दिल की उम्र) उनकी असली उम्र से 14 साल कम है।
व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप की शारीरिक, मानसिक और हृदय संबंधी सेहत बेहतरीन है। उनके निजी डॉक्टर शॉन बारबाबेला ने बताया कि ट्रंप की सेहत एक्सेप्शनल है। उनका दिल, फेफड़े, दिमाग और शरीर सभी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।” इस दौरान ट्रंप ने फ्लू शॉट और कोविड-19 बूस्टर भी लगवाए ताकि वे आने वाले अंतरराष्ट्रीय दौरों के लिए पूरी तरह तैयार रहें।
ट्रंप ने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर (मैरीलैंड) में अपना नियमित चेकअप कराया। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी लंबाई 6 फीट 3 इंच (190 सेमी) है। वजन 102 किलो (224 पाउंड) है। कोलेस्ट्रॉल हल्का बढ़ा हुआ है लेकिन कंट्रोल में है।ईसीजी (ECG) रिपोर्ट से पता चला कि ट्रंप का दिल बेहद मजबूत और जवान है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका कार्डियक एज 14 साल कम यानी लगभग 60 वर्ष का है।
हालांकि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी नाम की एक मामूली समस्या बताई गई है, जो उम्र बढ़ने पर पैरों में सूजन जैसी परेशानी पैदा कर सकती है। डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और नियमित व्यायाम व सही खानपान से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है।
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका में उम्रदराज नेताओं की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। जो बाइडन ने 2024 का चुनाव अपनी सेहत को लेकर उठे सवालों के बाद नहीं लड़ा। वहीं, ट्रंप लगातार खुद को फिट और एनर्जेटिक बताकर अपनी पब्लिक इमेज और मजबूत कर रहे हैं।
अगर आप भी ट्रंप की तरह दिल को 14 साल जवान रखना चाहते हैं, तो इन आसान टिप्स को अपनाएं। तले हुए और जंक फूड से बचें, फलों-सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। रोजाना 30 मिनट की वॉक या योग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। 7-8 घंटे की नींद दिल को रीचार्ज करती है। ध्यान, प्राणायाम और रिलैक्सेशन तकनीकें अपनाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाएं, ये दिल की उम्र बढ़ा देते हैं।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल