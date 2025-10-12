ट्रंप 74 के और उनका दिल 60 साल का, जानें कैसे 14 साल जवान हुआ उनका Heart

ट्रंप ने वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर (मैरीलैंड) में अपना नियमित चेकअप कराया। रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी लंबाई 6 फीट 3 इंच (190 सेमी) है। वजन 102 किलो (224 पाउंड) है। कोलेस्ट्रॉल हल्का बढ़ा हुआ है लेकिन कंट्रोल में है।ईसीजी (ECG) रिपोर्ट से पता चला कि ट्रंप का दिल बेहद मजबूत और जवान है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका कार्डियक एज 14 साल कम यानी लगभग 60 वर्ष का है।