Heart Blockage Symptoms: हार्ट ब्लॉकेज की पहली दस्त, ये 6 संकेत जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

Heart Blockage Symptoms: दिल इंसान के शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, जो हर पल खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट (ब्लॉकेज) आने लगती है, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि हार्ट ब्लॉकेज अचानक नहीं होती शरीर पहले ही इसके संकेत देने शुरू कर देता है।इस लेख में हम आपको बताएंगे हार्ट ब्लॉकेज से जुड़े ऐसे शुरुआती लक्षण, जिन्हें समय रहते पहचानना और नजरअंदाज न करना आपकी जान बचा सकता है।