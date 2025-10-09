Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Heart Blockage Symptoms: हार्ट ब्लॉकेज की पहली दस्त, ये 6 संकेत जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

Heart Blockage Symptoms: जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट (ब्लॉकेज) आने लगती है, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि हार्ट ब्लॉकेज अचानक नहीं होती शरीर पहले ही इसके संकेत देने शुरू कर देता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 09, 2025

heart blockage,chest pain,heart attack symptoms

Early signs of heart blockage|फोटो सोर्स – Patrika.com

Heart Blockage Symptoms: दिल इंसान के शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, जो हर पल खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों में रुकावट (ब्लॉकेज) आने लगती है, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि हार्ट ब्लॉकेज अचानक नहीं होती शरीर पहले ही इसके संकेत देने शुरू कर देता है।इस लेख में हम आपको बताएंगे हार्ट ब्लॉकेज से जुड़े ऐसे शुरुआती लक्षण, जिन्हें समय रहते पहचानना और नजरअंदाज न करना आपकी जान बचा सकता है।

सीने में दर्द


सीने में दर्द हार्ट ब्लॉकेज का सबसे सामान्य लक्षण है। यदि आपको सीने में दबाव, जलन या कसाव महसूस हो, तो यह एनजाइना (Angina) का संकेत हो सकता है। यह दर्द अक्सर मानसिक तनाव या भारी शारीरिक गतिविधि के दौरान होता है, और कुछ समय आराम करने से यह दर्द हल्का हो सकता है।

सांस लेने में तकलीफ


अगर आपको हल्की सी चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर भी सांस फूलने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके दिल तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच रहा। यह हार्ट ब्लॉकेज का शुरुआती लक्षण हो सकता है। इस लक्षण की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जल्दी थकावट महसूस होना


आप रोजमर्रा के कार्यों में भी जल्दी थक जाते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका दिल शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं भेज पा रहा। यह भी हार्ट ब्लॉकेज का एक प्रमुख संकेत है।

हाथ, गर्दन या जबड़े में दर्द


कई बार हार्ट प्रॉब्लम का दर्द सीने में नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों जैसे बाएं हाथ, गर्दन, पीठ या जबड़े में हो सकता है। इस दर्द को लोग अक्सर मामूली मांसपेशियों के दर्द के रूप में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह भी हार्ट ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है।

दिल की धड़कन का अनियमित होना


यदि अचानक आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, धड़कन में फड़फड़ाहट महसूस हो, या आपको चक्कर आने जैसा अहसास हो, तो इसे हल्के में न लें। यह हार्ट ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है और इसका इलाज समय पर कराना बेहद जरूरी है।

जी मिचलाना और चक्कर आना


जी मिचलाना और चक्कर आना भी हार्ट ब्लॉकेज के संकेत हो सकते हैं। जब दिल को पर्याप्त खून नहीं मिलता, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे चक्कर आना या जी मिचलाना हो सकता है।

हार्ट ब्लॉकेज के कारण

  • एथेरोस्क्लेरोसिस (Atherosclerosis)
  • अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol)
  • उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure)
  • धूम्रपान (Smoking)
  • डायबिटीज (Diabetes)
  • मोटापा (Obesity)
  • शारीरिक गतिविधि की कमी (Lack of Physical Activity)
  • पारिवारिक इतिहास (Family History)

हार्ट ब्लॉकेज से बचाव के असरदार उपाय (Prevention of Heart Blockage)

  • संतुलित और हेल्दी डाइट लें
  • नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें
  • रोजाना व्यायाम और योग करें
  • धूम्रपान और तंबाकू पूरी तरह छोड़ें
  • पर्याप्त और गहरी नींद लें
  • तनाव को नियंत्रण में रखेंसही जीवनशैली और आदतें अपनाएं

Published on:

09 Oct 2025 09:34 am

Hindi News / Health / Heart Blockage Symptoms: हार्ट ब्लॉकेज की पहली दस्त, ये 6 संकेत जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं

