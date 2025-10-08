Heart Failure का खतरा किन लोगों में ज्यादा है? जानिए क्या डेली लाइफस्टाइल बन रही है इसकी बड़ी वजह

Heart Failure: आज की मॉडर्न कल्चर और बदलती लाइफस्टाइल लोगों को कई नई बीमारियां और तनाव दे रही हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है हार्ट फेल्योर, जो अब एक गंभीर स्थिति बन चुकी है। पहले यह बीमारी अधिकतर बुज़ुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण आज की अनियमित दिनचर्या और गलत लाइफस्टाइल हो सकती है। आइए जुड़ते हैं हार्ट फेल्योर से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियों के साथ ताकि आप रहें सतर्क और स्वस्थ।