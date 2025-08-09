Swelling In Ankles: एड़ियों में सूजन के साथ दिखे ये संकेत तो समझिए हार्ट फेल्योर होने के हैं चांसेज

Swelling In Ankles Signs Of Heart Failure: कई बार हम शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बदलाव गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। एड़ियों में लगातार सूजन भी ऐसा ही एक लक्षण है, जिसे अक्सर लोग थकान, मौसम या लंबे समय तक खड़े रहने का नतीजा मानकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर यह सूजन बार-बार या लगातार बनी रहे, तो यह हार्ट फेल्योर का शुरुआती संकेत हो सकता है। हार्ट फेल्योर में दिल की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर में खासतौर पर निचले हिस्सों में फ्लूइड जमा होने लगता है।