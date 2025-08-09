Swelling In Ankles: एड़ियों में सूजन के साथ दिखे ये संकेत तो समझिए हार्ट फेल्योर होने के हैं चांसेज

Swelling In Ankles Signs Of Heart Failure: कई बार हम शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बदलाव गंभीर बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। एड़ियों में लगातार सूजन भी ऐसा ही एक लक्षण है, जिसे अक्सर लोग थकान, मौसम या लंबे समय तक खड़े रहने का नतीजा मानकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर यह सूजन बार-बार या लगातार बनी रहे, तो यह हार्ट फेल्योर का शुरुआती संकेत हो सकता है। हार्ट फेल्योर में दिल की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर में खासतौर पर निचले हिस्सों में फ्लूइड जमा होने लगता है।
हार्ट फेल्योर का मतलब यह नहीं कि दिल पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, बल्कि यह उतनी क्षमता से खून पंप नहीं कर पाता, जितनी शरीर को जरूरत होती है। नतीजा यह होता है कि खून और तरल पदार्थ शरीर के निचले हिस्सों, जैसे पैरों और एड़ियों में जमा होने लगते हैं।
एड़ियों की सूजन के साथ-साथ अगर ये लक्षण भी हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
डॉक्टर सूजन के साथ अन्य लक्षण देखकर हार्ट फेल्योर की जांच के लिए ये टेस्ट करा सकते हैं।शारीरिक जांच और मेडिकल हिस्ट्री