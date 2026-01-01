Hangover Kaise Utaren: मिनटों में उतरेगा हैंगओवर! डॉक्टर ने बताए तुरंत नशा उतारने के 5 उपाय

hangover (image- geminiAI)
Hangover kaise utaren: जश्न चाहे नए साल का हो या कोई और पार्टी हो, आजकल पश्चिमी संस्कृति का जो चलन बना है उसमें हमारी नई पीढ़ी नशे की इतनी आदी हो गई है कि पार्टी का मतलब ही उनके लिए बस नशे से होता है। पार्टी कब है, कहां है और क्यों है, उससे पहले उन्हें अपनी व्यवस्था देखनी होती है कि वहां नशे की सुविधा है या नहीं। 2025 खत्म हुआ और सबने 2026 की शुरुआत का जश्न मनाया। अब बात करते हैं कि पार्टी तो बीत गई लेकिन सुबह उठते ही यह जो थकान, सिर का भारीपन और दर्द है, उसका क्या? नया साल है तो काम की छुट्टी थोड़ी ही है। अब काम पर तो जाना ही है लेकिन ऐसी हालत में काम तो दूर, आपसे हिला भी नहीं जा रहा है। आइए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि इस हैंगओवर और शराब के नशे को उतारने के लिए कौन से 5 घरेलू उपाय आपकी इस थकान और नशे से आपको तुरंत राहत देंगे।
नए साल के जश्न में अगर आपने भी इच्छा और शरीर की क्षमता से ज्यादा नशा कर लिया है, तो सुबह उठकर भारीपन, सिर घूमना और सिर दर्द जैसी समस्या आम है। एक्सपर्ट ने ये 5 उपाय बताए हैं जो आपके नशे को कम कर आपकी सेहत को सुधारेंगे:
1. शहद और अदरक- शराब हमारे शरीर में शुगर का लेवल कम कर देती है। डॉक्टर संदीप जोशी के अनुसार शहद में 'फ्रुक्टोज' होता है और यही फ्रुक्टोज हमारे शरीर में शराब के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। एक चम्मच शहद में कुछ बूंद अदरक का रस मिलाकर लेने से सिर दर्द कम होता है और हैंगओवर भी उतरता है।
2. कॉन्ट्रास्ट शावर (ठंडे-गर्म पानी से नहाना)- यह एक बहुत अजीब सा तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होता है? डॉक्टर जोशी का कहना है कि पहले आप थोड़े गुनगुने पानी से नहाएं और फिर ठंडे पानी से नहाएं। यह तकनीक हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को शॉक देती है जिससे हमारे शरीर के जहरीले तत्व पसीने के जरिए बाहर निकलने लगते हैं और नशे का असर कम होता है।
3. ब्रीदिंग एक्सरसाइज- डॉक्टर संदीप का कहना है कि नशा कम करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसलिए खुली हवा में 10 से 15 मिनट तक बैठें और लंबी व गहरी सांस लें। इससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होगी और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाएंगे।
4. खूब सारा पानी- शराब के सेवन से शरीर में डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है और पानी की कमी होने लगती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा या कहें कि इच्छा न होने पर भी पानी पिएं। अगर संभव हो तो सादा पानी की जगह नारियल का पानी पिएं।
5. नाशपाती का रस (Asian Pear Juice)- डॉक्टर जोशी का कहना है कि नाशपाती का रस शराब को पचाने वाले एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है। इसके सेवन से शरीर से शराब के तत्व कम होते हैं और शरीर का संतुलन बनता है।
