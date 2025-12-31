New Year Health: इस नए साल अपनाएं ये 5 आदतें और अपने शरीर को रखें पूरे साल बिमारियों से दूर

New Year Health: हर बार नया साल शुरू होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि साल की शुरुआत में जो हम अपने स्वास्थ्य को लेकर वादा करते हैं कि इस साल स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें अपनाएंगे और उनका पालन भी करेंगे, उनका क्या होता है? जैसे-जैसे हमारा नया साल आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हमारा स्वस्थ रहने का वह वचन भी पीछे छूटता जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह बात तो आपको अच्छे से पता है, फिर भी अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप पूरे साल स्वस्थ रह सकते हैं और सभी बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी शुरुआत हमारी असंतुलित दिनचर्या और हमारी अस्वस्थ आदतों से ही होती है।