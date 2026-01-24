Facts About Penguins: दिखते नहीं, फिर भी होते हैं घुटने? जानिए पेंगुइन से जुड़े ऐसे ही 6 रोचक फैक्ट्स

Facts About Penguins: पेंगुइन देखने में जितने क्यूट लगते हैं, उतने ही रहस्यमय भी हैं। उनकी चाल, तैरने का अंदाज और सीधे-से दिखने वाले पैर अक्सर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं क्या पेंगुइन के घुटने होते भी हैं या नहीं?हैरानी की बात यह है कि पेंगुइन के शरीर से जुड़े कई ऐसे सच हैं, जिनका जिक्र आम किताबों में शायद ही मिलता है। अंटार्कटिका की बर्फ से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, पेंगुइन की जिंदगी विज्ञान और प्रकृति का अनोखा मेल है।आइए जानते हैं पेंगुइन से जुड़े ऐसे ही 6 रोचक फैक्ट्स, जो न सिर्फ आपको चौंकाएंगे बल्कि इन खास पक्षियों को देखने का नजरिया भी बदल देंगे।